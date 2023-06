Hevder superstjernen gråt etter møte – mannen Norge må stoppe selges for rekordsum

CLUJ, ROMANIA (VG) Sandro Tonali er enig med Newcastle om en overgang som gjør Milan-profilen til Italias dyreste spiller noensinne. Onsdag kan 23-åringen sende Norge ut av U21-EM.

«IL CAPITANO»: Sandro Tonali er kaptein for det italienske U21-landslaget under EM. Her er strategen i dialog med landslagssjef Paolo Nicolato. Vis mer

Tonali er kaptein for det italienske laget som Norge er nødt til å slå med minst to mål for å gå videre til EMs kvartfinaler. Matchen spilles onsdag klokken 20.45 og sendes gratis på VG+ Sport.

– Han er en nøkkelspiller. Han er veldig erfaren. Jeg har kjent ham lenge. Jeg har vært treneren hans på tidligere U-landslag òg. Han er en stor profil og har bevist med prestasjonen her borte hvor god han er. Vi forventer mye av ham, men også av resten av laget, sier landslagssjef Paolo Nicolato til VG.

Tirsdag ettermiddag stilte 56-åringen til pressekonferanse på Cluj Arena, hvor skjebnekampen mot Norge blåses i gang et døgn senere. Der fortalte Nicolato at han ikke har diskutert Tonalis forventede overgang til Premier League, mens de italienske journalistene lo etter et spørsmål fra TV 2 om hvor glad landslagssjefen er for at Erling Braut Haaland (22) ikke deltar i EM for Norge.

– Det norske laget er veldig bra. De har gode kvaliteter og stor kunnskap om fotball. Når det kommer til Haaland, er det selvfølgelig ikke mulig å utvikle et slikt talent hver dag. Det skjer ikke ofte.

FORLATER MILAN: Tonali har spilt 130 kamper for storklubben siden 2021.

Neste sesong vil Tonali bli en av Haalands konkurrenter i Premier League. Det skjer selv om italieneren har vært Milan-supporter hele livet og var ansett som en kommende kaptein for laget.

– Jeg syns det viser hvilken turnering dette er, når spillere som Tonali er her. Vår styrke er laget, gruppen. Vi må jobbe sammen, da vil navnene bety mindre. Men vi har selvfølgelig kunnskap om at vi spiller mot veldig, veldig gode motstandere, sier den norske landslagssjefen Leif Gunnar Smerud til VG.

Ifølge La Repubblica skal Tonali ha begynt å gråte etter et møte med klubben, hvor Milan-ledelsen skal ha sagt at de trengte pengene og ville akseptere budet på nesten 830 millioner kroner.

Tonalis agent, Giuseppe Riso, har vært i Cluj med Tonali for å få avtalen med Newcastle gjennomført. Da agenten returnerte til Italia, nektet han for at midtbanespilleren hadde begynt å gråte, men bekreftet at klienten er enig med Newcastle.

– Gutten er rolig. Han vet at når det kommer et slikt bud fra en slik klubb, så er det vanskelig å avslå for både Milan og spillerne, uttalte Tonalis agent til Sky Sports.

– Gutten er nå fokusert på landslaget. Det blir en seksårskontrakt. Det kan jeg bekrefte. Det er et perfekt prosjekt for ham. Newcastle vil ha ham uansett hva det koster.

I kampen mot Norge kan også Pietro Pellegri (22) bli viktig. Torino-angriperen mener det bor mer i det italienske laget enn de har vist i 3–2-seieren over Sveits og 1–2-tapet for Frankrike. Norge vet han ikke veldig mye om.

– Jeg kjenner ikke det norske laget så godt. Vi har analysert dem de siste dagene. Jeg vet at de er fysisk sterke og har et bra pasningsspill, men vi må fokusere på oss selv, sier Pellegri.

– Vi visste at det ville bli en veldig tøff gruppe og at vi ikke ville dominere alle kampene. I morgen vil alle gjøre det de kan for å gå videre. Det er ikke en uventet situasjon, sier landslagssjef Nicolato.

Fakta Slik går Norge videre i EM 1. Norge må vinne mot Italia i den siste kampen, samtidig som Frankrike må vinne mot Sveits.

2. I et slikt scenario vil Frankrike ha ni poeng, mens Norge, Sveits og Italia står med tre poeng hver – og alle har slått hverandre i innbyrdes oppgjør.

3. Da vil målforskjell i kampene mellom Norge, Sveits og Italia bli avgjørende. Før den siste runden i gruppe D, har Norge to minusmål i forhold til Italia og Sveits.

4. Hvis målforskjellen mellom de tre lagene på delt 2. plass i scenarioet er lik etter onsdagens kamper, vil antall scorede mål i kampene mellom Norge, Sveits og Italia avgjøre hvem som går videre med Frankrike til kvartfinale.

5. Hvis det er likt også på antall scorede mål i kampene mellom de tre lagene, vil målforskjellen i alle kampene i gruppespillet avgjøre hvem som går til kvartfinale – det inkluderer da lagenes møter med Frankrike i tillegg. Vis mer

Ifølge The Analyst hadde Tonali flest kamper for Milan sist sesong (48), han var mannen som skapte flest sjanser (90) og spilleren med flest vellykkede taklinger (56) av alle på laget.

Det som kan være urovekkende for Norge, er at Tonali i snitt skaper mer enn to sjanser for laget sitt per kamp.

– Han er en toppspiller. Det blir en tøff duell, men jeg ser frem til å møte ham. Vi vil angripe alle spillerne deres som et lag, slik at toppspillerne deres ikke kan skinne, sier Norges midtbanemann Johan Hove (22) til VG.

Tonali står allerede med to målgivende pasninger på de to første kampene i U21-EM mot Frankrike og Sveits. 23-åringen har spilt 130 kamper for Milan siden 2021. I fjor bidro midtbanespilleren sterkt til at klubben vant Serie A for første gang siden 2011. Tonali har også 14 opptredener for Italias A-landslag.