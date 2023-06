Fortsatt hijabforbud i fransk fotball

Frankrikes øverste administrative domstol bevarer retten til å nekte kvinner i landet å bære hijab i offisielle fotballkamper.

29.06.2023 14:49

Saken har skapt store politiske spenninger i Frankrike, og torsdag kom avgjørelsen.

Retten uttalte at kvinnelige fotballspillere ikke er bundet av en «nøytralitetsplikt» knyttet til religion, men konkluderte samtidig med at Frankrikes fotballforbund (FFF) kan bestemme hvilke regler de vil ha for at kampene skal gå for seg på en praktisk måte.

Politikeren Marine Le Pen er blant de aktive motstanderne av at kvinner skal kunne bære hijab når de spiller fotball.