Kylian Mbappé reagerer sterkt på politidrap: – Det smerter å være fransk

Flere franske fotballstjerner reagerer etter at en 17-åring ble skutt under en politikontroll tirsdag. Kylian Mbappé kaller drapet uakseptabelt.

OPPRØRT: Kylian Mbappé.

29.06.2023 14:56

Ifølge fransk påtalemyndighet skal den 17 år gamle gutten ha sittet bak rattet da politiet stanset ham i en trafikkontroll i Nanterre tirsdag. Drapet har ført til opptøyer i flere franske byer.

President Emmanuel Macron sier hendelsen er utilgivelig.

Mbappé mener i en Twitter-melding at det smerter å være fransk nå. Han kaller situasjonen uakseptabel.

– Alle mine tanker er hos familie og venner av Nahel, denne lille engelen dro altfor tidlig, skriver den franske stjernespissen.

Kylian Mbappé vokste selv opp i Bondy, en av drabantbyene til Paris. Bondy ligger drøye to mil fra åstedet i Nanterre.

I utgangspunktet oppga politiet at en av betjentene hadde skutt tenåringen fordi han kjørte bilen mot betjenten, skriver The Guardian.

En mobilvideo tatt av et vitne viser derimot en politibetjent som retter våpenet sitt mot førerdøren på en bil som står stille. Når 17-åringen plutselig kjører av gårde, skyter politibetjenten på kloss hold.

Tenåringen, som kun er identifisert med fornavnet Nahel, døde som følge av skadene han ble påført.

Politibetjenten som er anklaget for å ha skutt, skal ifølge BBC ha sagt at han følge seg i livsfare. Betjenten er i varetekt, siktet for forvoldelse av død, skriver de.

Barcelona-forsvarer Jules Koundé – også med bakgrunn fra forstedene i Paris – beskylder fransk media for ikke å være i kontakt med realitetene. Han påstår drapssaken blir feil fremstilt. Kounde mener at 17-åringen kun ble skutt for å nekte å etterkomme politiets anmodninger.

– Det er realiteten i situasjonen og den er dramatisk, skriver Jules Koundé i en Twitter-melding.

AC Milan-keeper Mike Maignan har også engasjert seg.

– En kule i hodet. det er alltid de samme som ender opp døde når de begår en feil. For Nahel, for mammaen hans.

I en direktesending på Instagram natt til onsdag, uttrykte moren til den avdøde 17-åringen sine følelser:

– Jeg har mistet et barn på 17 år. Jeg var helt alene med ham. De har tatt fra meg babyen min, sa moren.

Hun la til at han fortsatt var en som trengte moren sin.

– I morges ga han meg et stort kyss på kinnet og sa «Mamma, jeg er glad i deg». Jeg sa at jeg var glad i ham og ba ham være forsiktig.