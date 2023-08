Brann hardt rammet av sykdom

Christian Kalvenes sier Brann ikke har sjekket om returmøtet med AZ Alkmaar kan utsettes.

Japhet Sery Larsen var en av elleve utespillere på plass på Brann-trening mandag morgen.









Publisert: 28.08.2023 16:14 Oppdatert: 28.08.2023 16:27

Brann opplever mannefall tre dager før den utsolgte og avgjørende hjemmekampen mot AZ Alkmaar.

Sivert Heltne Nilsen, Fredrik Pallesen Knudsen, Ruben Kristiansen og Niklas Castro var alle fraværende fra trening mandag.

– Årsaken er sykdom, sier Erik Huseklepp.

Alle fire har vært viktige spillere for Brann i det siste – og var ventet fra start i kampen der vinneren går til gruppespill i Conference League.

Horneland også syk

Huseklepp tok ansvaret for å snakke med pressen etter treningen, siden trener Eirik Horneland også var for syk til at han ville snakke med andre.

– Alle er på bedringens vei, men vi får bare se. Sykdom er ikke noe vi kan gjøre noe med uansett, sier Branns assistenttrener Huseklepp.

– Færre folk enn vanlig

Branns daglige leder Christian Kalvenes hadde ikke mottatt grundig statusrapport for sykdomssituasjonen da BT snakket med ham mandag ettermiddag.

– Jeg har bare hørt at det var færre folk enn vanlig på treningen, sier Kalvenes.

BT observerte elleve utespillere på treningen mandag.

Kalvenes sier han ikke har sjekket eller vurdert muligheten for utsettelse.

– Før jeg eventuelt hører fra legen at dette er kritisk, så gjør vi ikke noe mer. Foreløpig krysser vi fingrene for at det går bra.

Eirik Horneland er syk, men trente laget mandag.

Warming skal testes

Nysigneringen Magnus Warming trente heller ikke mandag. Huseklepp sier det er for tidlig å si om han kan spille en rolle mot Alkmaar, og sier Brann kommer til å teste ham frem mot kamp.

Brann-lege Arne Instebø har ikke besvart BTs henvendelser mandag.

Det er allikevel gode nyheter å finne på skadefronten hos Brann. Både Japhet Sery Larsen og Jonas Torsvik deltok for fullt i mandagens treningsøkt.

Sistnevnte sier kroppen føles bra, men at han fokuserer på å bruke den tiden han trenger på å trene seg opp igjen etter skaden sin.

– Det er ikke noe å stresse med i det hele tatt, sier Torsvik.

Det var sist torsdag Brann imponerte og klarte 1–1 borte mot AZ Alkmaar i Nederland.

Jonas Torsvik var tilbake til sin første skikkelige treningsøkt etter skaden sin.

Våknet syk og scoret

I Ballsparks lunsj-tv-sending mandag, ble viktigheten til flere av de syke spillerne trukket frem av panelet.

– Castro leverer målpoeng etter målpoeng i kamp etter kamp. Derfor valgte Horneland å starte med ham tross sykdommen, sier Knut Høibraaten.

Castro røpet selv, i Ballsparks sending, at han hadde våknet med feber samme dag som han scoret Branns viktige mål i Nederland.