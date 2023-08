Bekreftet: Endo klar for Liverpool

Liverpool har funnet sin spiller på den defensive midtbanen.

TIL PREMIER LEAGUE: Stuttgart-kaptein Wataru Endo er Liverpools siste signering. Vis mer

Publisert: 18.08.2023 13:30 Oppdatert: 18.08.2023 14:00

Fredag ettermiddag bekrefter Liverpool signering av Wataru Endo på sine hjemmesider.

Japaneren kommer fra Bundesliga-klubben Stuttgart, som han hadde spilt for siden 2020. De to siste sesongene var han kaptein for klubben.

På 33 seriekamper forrige sesong ble det fem mål og fem assist for Endo.

– Wataru er en veldig god spiller. Han er en erfaren spiller, kaptein for Stuttgart, kaptein for Japan, snakker godt engelsk, hyggelig fyr, familiefar, maskin på banen, god fotballspiller på toppen av det og med en oppsiktsvekkende holdning, sier Liverpool-manager Jürgen Klopp.

Liverpool har vært ute etter en defensiv midtbanespiller siden Fabinho ble solgt til Saudi-Arabia i sommer. Moisés Caicedo og Roméo Lavia har begge vært nevnt som mulige spillere inn, men begge to signerte i stedet for Chelsea.

Nå er det klart at Endo blir erstatteren til Fabinho, og han overtar også hans draktnummer tre.

– Det føles fantastisk og dette er drømmen min. Det har alltid vært min drøm å spille i Premier League og for et av de største klubbene i verden. Det er drøm som går i oppfyllelse for meg, sier Endo og fortsetter:

– Jeg spiller som en sekser og er mer en defensiv spiller. Jeg tror jeg kan hjelpe klubben defensivt og sørge for god organisasjon på midten. Jeg tenker det er min jobb.