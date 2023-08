Storbud på nøkkelspilleren: – Det er opp til Viking

Den danske klubben Midtjylland har gjennom tirsdagen lagt inn flere bud på Vikings David Brekalo. Stopperens agent kaller det siste budet fantastisk.

ETTERTRAKTET: David Brekalo har vært en svært viktig spiller for Viking denne sesongen. Nå ligger Midtjylland langflate etter spilleren. Vis mer





Publisert: 22.08.2023 17:46

– Tilbudet fra Midtjylland er stort. Det er fantastisk. Men jeg vet ikke hva som er rett for Viking. Ingen forventet at de skulle vinne ti kamper på rad. På et tidspunkt må sunn fornuft vinne over følelser, men når det er får vi se, sier Denis Selimovic til VG.

Han er David Brekalos agent. Midtstopperen har gjennom storspill for Viking gjort seg svært attraktiv for andre klubber.

Tirsdag er det Midtjylland som har lagt inn flere bud på Brekalo. Det siste budet ble tirsdag ettermiddag rapportert av Nettavisen til å være på fire millioner euro (45 millioner kroner). Det stemmer overens med VGs opplysninger.

Budet ble avslått bekrefter Viking overfor Aftenbladet.

Søndag ble Brekalo matchvinner for Viking mot Stabæk:

Etter det VG forstår ønsker Midtjylland å signere en midtstopper tidsnok til å registrere ham før torsdagens Conference League-kvalifisering mot Legia Warszawa.

Derfor skal det, etter det VG kjenner til, være forventet at den danske klubben kommer tilbake med nok et bud.

– Slik David presterer både for Viking og landslaget, så er det naturlig at det er stor interesse, sier agent Selimovic.

– Er dette noe David ønsker selv?

– Han sier at hvis klubbene blir enige, så er det ikke noe han vil avslå. Det er opp til Viking, så får vi se, sier agenten til VG.

En ordknapp Brekalo snakket selv med Aftenbladet tidligere tirsdag.

– Jeg er komfortabel med det Viking og agenten min bestemmer og kommer fram til. De vil det beste for meg, sa han til avisen.

Viking-sportssjef, Erik Nevland, har ikke besvart VGs henvendelser tirsdag ettermiddag.