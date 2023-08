Spania-sjef Luis Rubiales kysset VM-spiller Jenni Hermoso på munnen

Luis Rubiales, sjef for det spanske fotballforbundet, kysset Spanias landslagsspiller Jenni Hermoso på munnen etter VM-gullet. I en Instagram-video sier Hermoso at hun ikke syntes noe om det.

KYSSET VM-HELTEN: Jenni Hermoso får et kyss av den spanske fotballpresident Luis Rubiales etter at Spania vant VM-gull i Australia. Vis mer





Publisert: 20.08.2023 18:37

– Eeeh, men jeg likte det ikke, sier Hermoso under en livesending på Instagram, gjengitt i den spanske storavisen Marca.

Situasjonen oppsto mens de spanske gullvinnerne i VM mottok medaljene som bevis for at de er verdensmester for aller første gang.

Etter en lengre omfavnelse, kysser Rubiales Hermoso på munnen. Og i etterkant gir altså Hermoso uttrykk for at hun ikke syntes det var spesielt velkommen oppførsel.

Spania ble verdensmester etter 1–0-seieren over England søndag formiddag.