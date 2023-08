Spanias forbundssjef Luis Rubiales kysset VM-spiller Jenni Hermoso på munnen

Luis Rubiales, sjef for det spanske fotballforbundet, kysset Spanias landslagsspiller Jenni Hermoso på munnen etter VM-gullet. I en Instagram-video sier Hermoso at hun ikke syntes noe om det.





Publisert: 20.08.2023 18:37 Oppdatert: 20.08.2023 19:11

Se hendelsen øverst i denne saken.

– Eeeh, men jeg likte det ikke, sier Hermoso under en livesending på Instagram, gjengitt i den spanske storavisen Marca.

Situasjonen oppsto mens de spanske gullvinnerne i VM mottok medaljene som bevis for at de er verdensmester for aller første gang.

Etter en lengre omfavnelse, kysser Rubiales Hermoso på munnen. Og i etterkant gir altså Hermoso uttrykk for at hun ikke syntes det var spesielt velkommen oppførsel når hun blir vist hendelsen mens hun er live på Instagram.

Situasjonen skaper nå overskrifter Fotball-Europa over.

Spania ble verdensmester etter 1–0-seieren over England søndag formiddag.