Åpenhjertig Ødegaard om egen karriere: – Kanskje jeg var naiv

Fra ungdomshysteri til nøkkelrolle hos Premier League-leder: Martin Ødegaard (24) lukker øynene og mener «lille Martin» ville dødd for å ha det slik han har det nå.

ARMENE I VÆRET: Arsenal-kaptein Martin Ødegaard har vært strålende denne sesongen. Her jubler han for seier mot erkerivalen Tottenham i januar.

09.02.2023 22:01

Under overskriften «Nord-London for alltid» er det Martin Ødegaards tur til å føre pennen hos The Players Tribune, hvor utøverne selv får en plattform til å fortelle sin historie.

Der forteller Arsenal-kapteinen om hvordan han alltid har hatt et nært bånd til klubben siden han var liten – og deler noen tanker om hvordan han opplevde den ekstreme opphaussingen av ham i ungdomsårene.

– Folk har alltid lurt på hvordan det var å vokse opp som tenåring i Norge med den vanvittige «hypen». For å være ærlig, så vet jeg ikke svaret på det. Det er rart å si, men det føltes normalt på den tiden. Jeg tror kanskje jeg var litt for ung, kanskje jeg var litt for naiv, til å forstå det skikkelig, skriver Ødegaard.

I innlegget forteller Ødegaard om i detalj om oppveksten i Drammen, hvordan han trente på kunstgresset og maste på at faren skulle lære ham nye ting – som rask og effektiv ballbehandling eller å titte seg over skulderen hver gang han mottok ballen.

Martin Ødegaard ble et tenåringsikon etter å ha herjet for Strømsgodset som 15-åring, og blitt tidenes yngste målscorer i Eliteserien:

Da Martin Ødegaard var i Bodø i høst skrev VG om hvordan nordmannen i ettertid har tenkt på hysteriet som «ganske heftig».

I artikkelen hos The Players Tribune forteller Ødegaard om dagene og ukene før valget falt på Real Madrid – og hvordan han endte opp med å signere i den spanske hovedstaden i en sliten genser.

Han forteller at han fortsatt blir pinlig berørt av situasjonen – og husker hva han tenkte for seg selv da han ble introdusert av Real Madrid-legenden Emilio Butragueño.

– Gud, som jeg skulle ønske at jeg byttet genser. Noen kunne ha sagt det til meg. Hvorfor sa ingen noe?! ler Ødegaard.

UTILPASS: En udusjet Martin Ødegaard ble presentert av den dresskledde Real Madrid-legenden Emilio Butragueño – iført en sliten, grå genser og bustete hår.

Videre forteller Ødegaard om hvordan det var å komme til Spania som ung gutt som ikke kunne språket, og at den tilsynelatende «perfekte» løsningen med å trene med førstelaget og spille kamper for andrelaget, endte med at han falt litt mellom to stoler.

Dermed kom han ikke skikkelig inn i noen av de sosiale gruppene, noe som endret noe hos ham.

– Jeg sluttet å spille med den gnisten som var typisk for spillet mitt. Jeg begynte å spille litt for trygt en stund. Jeg var mer redd for å gjøre feil enn å faktisk spille mitt spill, og spillet mitt handlet om å utgjøre en forskjell og spille den vanskelige pasningen. Jeg kan forstå hvorfor det skjedde nå. Jeg var en liten gutt, men jeg lærte at jeg måtte være nådeløs. Man er nødt til å gi litt f. Man vise den ekte seg på banen, sier Ødegaard.

Og nettopp det har Ødegaard gjort denne sesongen:

Veien gikk via Heerenveen, Vitesse og Real Sociedad, før Ødegaard til slutt endte i Arsenal. Der er han en nøkkelbrikke og kaptein på laget som kan ta klubbens første Premier League-tittel siden «The Invincibles» klarte det i 2004.

En Zoom-samtale med en svært overbevisende Mikel Arteta, Arsenals manager, var første steg på veien i jakten på det Ødegaard lette etter: Et sted hvor han kunne slå seg til ro og føle seg skikkelig hjemme.

Med førsteplass på tabellen, åtte mål og fem målgivende pasninger på 19 kamper for den engelske ligalederen, tør Ødegaard å slå fast at han har klart nettopp det.

Han forteller at han får gåsehud og hver gang han leder laget ut på hjemmebanen The Emirates, og oppsummerer situasjonen sin slik:

– Jeg lukker øynene og jeg tenker på meg selv som liten gutt på kunstgressbanen i Drammen. Hvis man viste ham et glimt av dette øyeblikket og fortalte ham at dette var fremtiden? Han ville dødd for dette. Det har vært en fryktelig lang vei, men jeg lever drømmen. Jeg er hjemme. Og det beste er fortsatt i vente.