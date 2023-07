Manchester City-stjernen om Bobb-skolen: – Ekstra vanskelig nå

TOKYO (VG) Manchester City-manager Pep Guardiola (52) har klokkertro på skolen til den nye generasjonen. Selv tror norske Oscar Bobb (20) at å trenge gjennom nåløyet er det «vanskeligste i verden».

PÅ PRØVE: Oscar Bobb får prøve seg med førstelaget denne sesongen. Han har kommet inn til pause i begge treningskampene i Tokyo. Vis mer

For det er ingen lek å spille seg inn på laget som røsket med seg «The Treble» «The Treble»Manchester City vant både Premier League, FA-cupen og Champions League. forrige sesong.

– Det er ekstremt vanskelig. Jeg tror det er ekstra vanskelig nå, siden vi har ett av de beste lagene i verden. Det blir vanskeligere for hvert år. Jeg kjenner imidlertid gutta i akademiet, og spillerne vi har i akademiet kan definitivt klare det, sier Phil Foden til VG.

23-åringen er trolig det aller største talentet som har kommet opp gjennom City-akademiet i nyere tid.

De siste årene har Manchester City investert mye penger i ungdomsakademiet, og det bugner av lovende spillere som alle ønsker det samme som Oslo-gutten Oscar Bobb.

– Det er vanskeligst i verden. Han (Phil Foden) har jo gjort det. Man strever etter det og prøver så hardt man kan, men det er veldig vanskelig. Han og Erling er to av de største talentene, eller spillerne, i verden. Jeg ser veldig opp til dem, sier Oscar Bobb, som stoppet for en prat med VG og TV 2 i pressesonen etter 2–1-seieren mot Bayern München i Tokyo onsdag.

For andre kamp på rad fikk 20-åringen tillit i andreomgangen, da Pep Guardiola nok en gang byttet mer eller mindre hele laget i pausen.

Manchester City-sjefen har tidligere jobbet tett med det berømte Barcelona-akademiet La Masia, som han selv var et produkt av i sin tid.

Siden den gang er spillere som Lionel Messi, Xavi, Andrés Iniesta, Sergio Busquets og Carles Puyol bare noen av eksemplene på spillere som har blitt fostret opp i katalanernes superskole. Guardiola mener at Manchester City er på vei i samme retning.

– Det er fantastisk. Den nye generasjonen er på vei. De som er ansvarlige fortalte meg at den er veldig, veldig god. Det er tre-fire spillere som er eksepsjonelle, sier Guardiola.

På sommerturneen i Japan og Sør-Korea er Cole Palmer, Oscar Bobb, Rico Lewis og James McAtee noen av ungguttene som banker på døren til en mer permanent tilværelse på førstelaget.

– Jeg tror ikke det finnes noe mer intenst, i alle fall ikke innenfor fotballverdenen. Det er en bra opplevelse og det hjelper meg mye, sier Bobb om tilværelsen med førstelaget.

Men det er ikke bare spillerne som bidrar på førstelaget som utgjør en forskjell. Siden Guardiola kom til klubben har Manchester City handlet for over én milliard kroner, noe som utgjør over 13 milliarder norske kroner med dagens kurs.

For å holde seg innenfor reglementet til Financial Fair Play Financial Fair PlayEn regel som i korte trekk handler om at man ikke skal bedrive økonomisk doping med rike eiere. Det er derfor en begrensning på hvor mye man kan gå i underskudd, avhengig av hvor stort totalbudsjettet til klubben er. er Manchester City derfor nødt til å også sikre seg gode summer på salg av spillere.

– Vi selger mange, normalt med tilbakekjøpsklausul. Bare akademiet finansierer overgangsvinduer her. 80 millioner pund eller 25 millioner pund er helt utrolig. Det viser hvor bra klubben jobber med de gutta, og jeg er rimelig sikker på at minst én av dem vil være tilbake hos oss i fremtiden. Så jeg er veldig fornøyd.

Men til tross for at det er et trangt nåløye for å komme inn på førstelaget, avviser Bobb at det er spisse albuer mellom talentene.

– Disse er noen av de bedre kompisene mine jeg har fått i løpet av de siste årene. Så klart er det konkurranse på banen, men med en gang man er ferdig så er det vennskap og man ønsker hverandre det beste.

– Er City spesielle på det området eller er det vanlig?

– Jeg tror det er mer personlig enn hvilken klubb man er i. Det er noen personligheter som ikke klikker så bra. Men alle som er her er veldig hyggelige og hjelper hverandre.

NØKKELMANN: Oscar Bobb har blitt kåret til Manchester City-akademiets beste spiller to sesonger på rad. Vis mer

En av Oscar Bobbs «konkurrenter» på akademiet er James McAtee (20), som imponerte på lån hos Sheffield United forrige sesong.

Onsdag scoret han det første av to mål da Manchester City slo Bayern 2–1 i Tokyo. Han stiller seg bak påstandene til Foden og Bobb.

– Det er ganske åpenbart. Vi har noen av beste spillerne i verden, så jeg må bare krumme nakken og gjøre mitt beste. De er alle fantastiske spillere og jeg er glad for at de kan presse meg hver eneste dag og at jeg har noen jeg kan relatere til, sier McAtee til VG om konkurransen blant ungguttene.