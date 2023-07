Japanske fans tatt på sengen av Haaland-stunt: Dukket opp som servitør

TOKYO (VG) Japanske fotballsupportere møtte opp for å få servert Manchester-mat. Da matvognen åpnet seg, fikk de seg et sjokk.

VÆR SÅ GOD: Erling Braut Haaland er først og fremst kjent som en sulten måljeger, men tirsdag fikk han også lov til å oppleve rollen som servitør.

På forhånd varslet Manchester City at det skulle dukke opp noen «hemmelige gjester» på arrangementet i kokvarmen ved Tokyo Tower, et 333 meter høyt tårn som er inspirert av Eiffeltårnet EiffeltårnetEiffeltårnet i Paris er for øvrig tre meter høyere..

Da det var Erling Braut Haaland som plutselig sto iført et hvitt forkle og serverte i matvognen, gikk det et gisp blant publikum.

Supporterne jublet og ropte «wooow» da unggutten Cole Palmer åpner luken til vognen, hvor Haaland sto klar sammen med lagkameraten John Stones.

Dermed fikk noen av de japanske tilhengerne endelig et glimt av den norske stjernespissen, som har vært et ettertraktet navn i og rundt Japan National Stadium denne uken:

– Tuuusen takk, sier en av supporterne idet hun blir servert av Haaland.

De nervøse smålydene levnet ingen tvil om at hun ble vippet av pinnen av møtet med den norske verdensstjernen.

Menyen inkluderte blant annet «Haalands varme pai» med biff eller skinke og ost.

Stuntet var en del av et reklameinnslag for en av Manchester Citys sponsorer, som er tydelig fremhevet på Asia-turneen.

Manchester City opplyste at Erling Braut Haaland ikke ville være tilgjengelig for intervju under tirsdagens seanse, slik han heller ikke har vært tidligere i sesongoppkjøringen.

I søndagens kamp mot Yokohama Marinos scoret han to ganger i 5–3-seieren. Onsdag venter Bayern München i Tokyo.

Kampen vises på VG+ Sport og har kampstart klokken 12.30 norsk tid.