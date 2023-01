Fergusons Klopp-hyllest: – Utvilsomt en av de mest begavede managerne

Manchester United-legenden Sir Alex Ferguson (81) kommer med en varm gratulasjon til Liverpool-manager Jürgen Klopp (55) som lørdag leder sin tusende kamp som manager.

ENGASJERTE OG MERITTERTE: Tidligere Manchester United-manager Sir Alex Ferguson og nåværende Liverpool-manager Jürgen Klopp.

21.01.2023 08:02

Jubileet skjer lørdag klokken 13.30 når Liverpool tar imot Chelsea til storkamp på Viaplay.

– Jeg er glad for å kunne ønske Jürgen Klopp velkommen i League Managers Associations League Managers Associationsforening for tidligere og nåværende profesjonelle managere i England. «1000-klubb». Jürgen er utvilsomt en av de mest begavede managerne, og engasjementet og lidenskapen som Jürgen bringer til rollen er inspirerende for alle som ønsker en karriere innen fotball-ledelse, sier Ferguson ifølge Liverpool Echo.

Fakta Jürgen Norbert Klopp Jobb: Liverpool-manager Aktuell: Leder lørdag sin 1000. kamp som manager Gift med Ulla, to barn Fra Glatten i Tyskland Spilte over 325 kamper for Mainz mellom 1990–2001 Klopp har trent Mainz (2001–08, 270 kamper), Borussia Dortmund (2008–2015, 319 kamper) og Liverpool (fra 2015, kontrakt til sommeren 2026, 410 kamper) Noen meritter: I Mainz: Rykket opp fra Bundesliga 2 I Dortmund: Vant Bundesliga to ganger og den tyske cupen en gang I Liverpool: Vunnet Premier League, Champions League og FA Cup en gang Vis mer

Klopp har trent Mainz (2001–08, 270 kamper), Borussia Dortmund (2008–2015, 319 kamper) og Liverpool (fra 2015, kontrakt til sommeren 2026, 410 kamper). Klopp har vunnet 548 av sine 999 kamper til nå, skriver The Guardian.

– De mange trofeene han har vunnet i karrieren, inkludert Champions League og Premier League med Liverpool de siste årene, bekrefter hans status blant fotball-eliten, sier Ferguson.

Klopp om første møte med Ferguson: – Som å møte paven

I «klubben» med managere som har over 1000 kamper på sidelinjen, finnes gigantiske navn som Ferguson selv, Carlo Ancelotti, Bill Shankly og Arsène Wenger.

– Det er en stor ting, et «crazy» tall. Jeg føler meg virkelig velsignet. Skjegget mitt er virkelig grått nå, og det var ikke det da jeg kom hit. Jeg vet ikke om det er på grunn av alderen eller på grunn av Liverpool. Jeg har gjort jobben jeg elsker, for klubbene jeg elsker, sier Klopp.

Ifølge flere engelske medier, deriblant Daily Mail og FourFourTwo, var Sir Alex Ferguson manager i 2155 kamper.

Historier i engelske medier skal ha det til at Klopp vekket Ferguson midt på natten etter at Liverpool-troppen feiret seriegullet sommeren 2020. I de grytidlige morgentimer oppdaget Klopp at han hadde fått en gratulasjonsmelding av Ferguson.

– Problemet var at jeg kom sent tilbake til rommet mitt den natten og jeg fikk ikke sove med en gang. Så jeg gikk gjennom meldingene jeg hadde fått, og en av dem var fra Alex Ferguson. Jeg svarte på en veldig vennlig måte tror jeg. Det var rundt 3.30–4 og jeg ventet ikke at han hadde telefonen ved siden av sengen, jeg ville ikke vekke ham, sa Klopp i 2020 ifølge Liverpool Echo.

– Om det skjedde, så beklager Alex! Siden den gang har vi ikke hatt kontakt, han er fortsatt tidligere Manchester United-manager og jeg tror ikke han vil snakke for mye med meg om suksessen til Liverpool, fortsatte Klopp med et smil.

Denne sesongen har derimot Liverpool slitt, mens Manchester United har fått et løft. Manchester United er nummer tre i Premier League med 39 poeng, mens Liverpool er nede på niendeplass med 28 poeng. Lørdagens motstander Chelsea har også 28 poeng.

