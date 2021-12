Ekspertene om Rekdal til Rosenborg: – Her må det leveres

Kjetil Rekdal ser ut til å forlate HamKam til fordel for Rosenborg, og da er klubblegenden Jahn Ivar «Mini» Jakobsen klar: Han får ingenting gratis - og må levere.

STØTTER ANSETTELSEN: Jahn Ivar «Mini» Jakobsen er positiv til Kjetil Rekdal som Rosenborg-trener, men er klar på at han må levere fra start.

19. des. 2021 15:07 Sist oppdatert 12 minutter siden

– Med sin historikk starter han med 20 meter tillegg: Han er nødt til å lykkes fra start. Rosenborg skal være i toppen hvert eneste år. De må ikke nødvendigvis vinne, men de må være med. Han kommer til den største klubben, med ressurser, så jeg vil ikke høre noe «han må få tid»-snakk. Her må det leveres, sier Jahn Ivar «Mini» Jakobsen til VG.

Det har lenge gått den veien, og nå virker det som det bare er selve bekreftelsen som venter: Ifølge Hamar Arbeiderblad er HamKam og Rosenborg nå enige om en avtale som gjør Kjetil Rekdal til Rosenborg-trener, og alt tyder på at 53-åringen også får med seg Geir Frigård som assistenttrener.

Tidligere denne uken skal et enstemmig Rosenborg-styre ha blitt enig om å gå for Kjetil Rekdal som Åge Hareides arvtager. En offentliggjøring ventes mandag.

– Jeg har full forståelse for, og det har nok Kjetil også, at det er delte meninger rundt ham som Rosenborg-trener. Man tenker nok at det ikke venter artig og angrepsvillig fotball, som jo er den øverste loven i Rosenborg, selv om man ikke alltid har fått det til, sier «Mini», som har en oppfordring til 4–3–3-glade Rosenborg-supportere:

– Ikke vær så opptatt av det. Det er viktig å være klar over at han ikke nødvendigvis er en 4–3–3-mann. Men han har levert med HamKam, selv om det har vært i OBOS.

– Symboliserer det en stilendring og et farvel til «Eggen-æraen»?

– Altså, jeg har spilt under både Egil «Drillo» Olsen og Nils Arne Eggen, to trenere de fleste vil si er vidt forskjellige. Og det var de også - på mange felt. Men begge var veldig opptatt av å spille i lengderetning, ikke sidelengs eller bakover. Og der er nok Kjetil Rekdal også, selv om han kanskje er klar på at det viktigste først er å være god i forvar. Men sånn det har blitt nå, med at man ikke fikk Kjetil Knutsen, så tror jeg Rekdal er den beste løsningen, sier «Mini».

ÅRETS TRENER: Kjetil Rekdal ble kåret til «Årets trener» i OBOS-ligaen etter å ha ledet HamKam til opprykk.

Viking-trønder Kristoffer Løkberg (29) mener profilen og personligheten Rekdal i en stor og sterk klubb som Rosenborg fremstår veldig spennende.

– Det er enkelt å si at det er Kjetil Knutsen man ville hatt han som førstevalg, og alle hadde sett for seg en «match made in heaven». Men det er ikke gitt at det ikke blir med Rekdal. Han har vist at han evner å vinne, og det har ikke Rosenborg gjort på en stund, mener Løkberg.

– Og det er der folk flest stiller spørsmålet. Han er en pragmatiker, en taktisk klok trener som sørger for å vinne fotballkamper, koste hva det koste vil. Så kjenner han både norsk fotball og Rosenborg. Det blir ikke «hamkamsk» 5-4-1 og den biten der. Han vet han får andre type krav. Det er der han skal opp til bevis. Han får en fantastisk mulighet til å motbevise dem som mener han bare kan skape kyniske fotballag. Jeg er positiv, melder Løkberg.

– Kommer Rosenborg foran Viking nå, til og med?

– De skal stå opp tidlig for å komme foran Viking, kontrer midtbanespilleren til de mørkeblå.

– De sto vel opp tidlig for å løpe klokken 7 i forsesongen i år?

– Jeg tror ikke de var så fan av å springe de joggeturene, ler Løkberg.

Fotballekspert for Discovery, Joacim Jonsson, mener Rosenborg har gjort «et resultatorientert valg».

– Jeg tror ikke det blir en 4–3–3-formasjon, slik vi har sett de siste 25–30 årene i Rosenborg, men Rekdal kan justere. Med Kjetil Knutsen hadde det var hans metode eller «the high way», sier Joacim Jonsson.

Ifølge Hamar Arbeiderblad koster Kjetil Rekdal og assistenttrener Geir Frigård rundt fire millioner kroner for trønderne. Jonsson mener Rosenborg måtte betale ut begge.

– HamKam hadde kløveress og Rosenborg satt med kløver to i forhandlingene. 3,6 millioner er vel rekord for en assistenttrener. Men de har vel penger, så da kan de kaste dem bort. De måtte gjøre det, det var ufravikelig, sier svensken.

Han har full forståelse for at Rekdal kaster seg på tilbudet når Rosenborg kommer på banen.

– Det er en «no brainer». Han dobler, kanskje tripler lønnen og kommer til en klubb med bunnløse lommer og hvor forutsetningene er helt annerledes.