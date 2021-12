Brann reddet kvalik mot Jerv

(Brann-Sarpsborg 08 2–1, Odd-Stabæk 3–1, Mjøndalen-Bodø/Glimt 0–3). Odd sendte Stabæk ned i Obos-ligaen og forærte dermed Brann sjansen til å beholde eliteserieplassen.

BRANN-LYS I MØRKE: 19 år gamle David Wolfe jubler for sin 2–0-scoring, og for i praksis å ha sikret Bergens-klubben en siste mulighet til å redde plassen i eliteserien.

Vel å merke med nervene i helspenn til siste slutt, på Brann stadion - da Sarpsborg 08 reduserte til 2–1 i 90. spilleminutt ved Dario Canadjiija.

Brann møter Jerv i kvalifiseringskampen til eliteserien 2022 onsdag klokken 18.30 etter Grimstad-laget slo KFUM søndag ettermiddag. Oslo-laget tok ledelsen, hjemmelaget utlignet til 1–1 i 81. spilleminutt - og vant retten til å spille om en plass i eliteserien neste år etter å ha satt alle sine fem forsøk i straffesparkkonkurransen (5–3).

Brann spilte seg til den muligheten ved å vinne på Brann stadion, Stabæk gjorde ikke det - og rykket ned - da de tapte for Odd i Skien.

Mjøndalen var i utgangspunktet med i dansen om å knipe kvalifiseringsplassen på bekostning av Stabæk og Brann, men rakk aldri å finne takten. Gjestenes Erik Botheim scoret etter to minutter, Amahl Pellegrino gjorde 2–0 etter snaut tre - og det var definitivt det: Obos neste for Mjøndalens del.

Under det lave dekket av tåke tok hjemmelaget ledelsen mot Stabæk. Conrad Wallem moste inn 1–0 for Odd i 18. spilleminutt. Straks en liten fordel Brann der altså. Bård Finne kunne sørget for å gi hjemmelaget i Bergen en stor sådan da han dro seg fri og med ett - med ballen i bena - kun hadde Anders Kristiansen mellom seg og nettet.

Finne dro til med venstre fot, keeper-Kristiansen reddet nede til høyre.

Og nede i Skien reddet Odd-keeper Leopold Wahlstedt (nede til høyre) da Fitim Azemi - på straffespark - fikk sjansen å utligne til 1–1 etter 32 minutter. I den påfølgende pausen røpet trener Stabæk-trener Eirik Kjønø at tidligere Brann-spiller Fredrik Haugen egentlig skulle ha tatt straffen - hva nå enn det hadde resultert i.

Etter 45 minutter i Bergen og Skien: 0–0 og 1–0. Det vil si Brann 24 poeng og Stabæk 25 poeng. Med 45 gjenstående minutter.

– Det er mye kriging. Vi prøver å finne ut av hverandre, begge lagene, uttalte Branns Fredrik Pallesen Knudsen i et intervju med Discovery i pausen foran 2. omgang.

Han konkluderte med at Brann ville klare å finne ut mer av Sarpsborg 08, enn omvendt. Spørsmålet var, sett med Pallesens øyne, hvorvidt det ville medføre den scoringen - eller scoringene - de måtte ha for legge Stabæk bak seg og ta 14. plassen.

Vel å merke slik det så ut da.

– Vi må komme i flere bølger, svarte trener Eirik Horneland på spørsmål om Branns plan de siste 45 minuttene.

Spillerne hans fikk den til å virke. De klarte å skape den ene etter den andre mot Sarpsborg 08s 16-meter. Petter Strand fikk av gårde en dugelig avslutning, finske Taylor likeså. På den annen side var heller ikke gjestene uten driv. Det var heller ikke gjestene i Skien. Men da bærumsguttene var inne i det, trakk 19 år gamle David Wolfe seg kvikt og elegant fri på venstre kant - ned mot dødlinja - og «skjøt» ballen hardt inn mot Sarpsborg-målet.

Der dukket Aune Heggebø (20) opp, helt uforstyrret - og styrte inn 1–0.

Så tok Wolfe saken helt i egne hender: 2–0.

Men saken skulle straks vise seg ikke å være helt klar. I Skien utlignet Fredrik Haugen umiddelbart og nærmest som bestilt. Den tidligere Brann-helten dyttet inn 1–1 etter såkalt klabb og babb. Brann var imidlertid fortsatt «foran» da de to nå lå a poeng (26) - med bedre målforskjell.

Den spilte ingen rolle da 37-år gamle Espen Ruud i 76. spilleminutt la inn 2–1 for Odd, og ikke minst da Tobias Lauritsen gjorde 3–1 seks minutter før slutt.