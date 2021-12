Brann reddet kvalik mot Jerv – Stabæk og Mjøndalen rett ned

BERGEN/SKIEN/MJØNDALEN (VG) (Brann-Sarpsborg 08 2–1, Odd-Stabæk 3–1, Mjøndalen-Bodø/Glimt 0–3) Odd sendte Stabæk ned i Obos-ligaen og forærte dermed Brann sjansen til å beholde eliteserieplassen – som de lokale ungguttene grep med begge hender.

Vel å merke med nervene i helspenn til siste slutt, på Brann stadion - da Sarpsborg 08 reduserte til 2–1 i 90. spilleminutt ved Dario Canadjiija.

– Det er utrolig deilig, vi svever på en høy sky nå, slår Branns for kvelden brennhete David Wolfe fast overfor VG.

Han forteller så å si uoppfordret at dette for hans del har vært «et dritt-år», og at han den siste halvtimen hadde krampe i begge leggene.

– Jeg har vært mye syk og havnet på benken, med rette. At det løser i dag, er deilig, tilføyer hjemmelagets andre målscorer - hans første for Brann.

Brann-spillerne tar imidlertid ikke av ennå.

– Halve jobben er gjort, understreker også Branns første målscorer Aune Heggebø umiddelbart etter kampslutt.

Begge - Wolfe og Heggebø - unggutter fra lokalmiljøet.

Brann-trener Eirik Horneland kalte laget til samling ute på gresset da jobben søndag var gjort, for å minne spillerne sine om at «vi er bare halvveis».

– I en vanskelig sesong har vi gjort oss fortjent til en sjanse til, så er vi ydmyke overfor den store oppgaven som venter oss på onsdag, seir Horneland til VG.

Brann møter Jerv i kvalifiseringskampen til Eliteserien 2022 onsdag klokken 18.30 etter at Grimstad-laget slo KFUM søndag ettermiddag. Oslo-laget tok ledelsen, hjemmelaget utlignet til 1–1 i 81. spilleminutt - og vant retten til å spille om en plass i Eliteserien neste år etter å ha satt alle sine fem forsøk i straffesparkkonkurransen (5–3).

Brann spilte seg til den muligheten ved å vinne på Brann stadion, Stabæk gjorde ikke det - og rykket ned - da de tapte for Odd i Skien.

– Nei, det er jo ... vi får som fortjent, vi har ikke vært gode nok, svarer Stabæks sportssjef Torgeir Bjarmann da VG i Skien ber om en umiddelbar reaksjon.

– Selv om det var muligheter til å ha alt i egne hender, vi gikk opp til 1–1 - brant en straffe også - det er slik sesongen stort sett har vært. Vi har sjelden klart 90 minutter hvor vi har kontroll på en kamp, og vi slipper inn sinnssykt med mål, tilføyer Bjarmann.

– Det er en deilig følelse. Men så må vi komme oss ned igjen og være klar for onsdag, gjentar og understreker Branns Aune Heggebø.

– Det var beintøft. Vi har kjempet med bein og klør hele sesongen. Det er kanskje nå det skal snu, sier Branns skadeplagede Fredrik Pallesen Knudsen i et intervju med Discovery.

Mjøndalen var i utgangspunktet med i dansen om å knipe kvalifiseringsplassen på bekostning av Stabæk og Brann, men rakk aldri å finne takten. Gjestenes Erik Botheim scoret etter to minutter, Amahl Pellegrino gjorde 2–0 etter snaut tre - og det var definitivt det: Obos neste for Mjøndalens del.

Fredrik Bjørkan gjorde 3–0 for seriemesteren 11 minutter før slutt, etter målgivende pasning fra Amahl Pellegrino.

Under det lave dekket av tåke tok hjemmelaget ledelsen mot Stabæk. Conrad Wallem moste inn 1–0 for Odd i 18. spilleminutt. Straks en liten fordel Brann der altså. Bård Finne kunne sørget for å gi hjemmelaget i Bergen en stor sådan da han dro seg fri og med ett - med ballen i bena - kun hadde Anders Kristiansen mellom seg og nettet.

Finne dro til med venstre fot, keeper-Kristiansen reddet nede til høyre.

Og nede i Skien reddet Odd-keeper Leopold Wahlstedt (nede til høyre) da Fitim Azemi - på straffespark - fikk sjansen å utligne til 1–1 etter 32 minutter. I den påfølgende pausen røpet trener Stabæk-trener Eirik Kjønø at tidligere Brann-spiller Fredrik Haugen egentlig skulle ha tatt straffen - hva nå enn det hadde resultert i.

Etter 45 minutter i Bergen og Skien: 0–0 og 1–0. Det vil si Brann 24 poeng og Stabæk 25 poeng. Med 45 gjenstående minutter.

– Det er mye kriging. Vi prøver å finne ut av hverandre, begge lagene, uttalte Branns Fredrik Pallesen Knudsen i pausen foran 2. omgang.

Han konkluderte med at Brann ville klare å finne ut mer av Sarpsborg 08, enn omvendt. Spørsmålet var, sett med Pallesens øyne, hvorvidt det ville medføre den scoringen - eller scoringene - de måtte ha for legge Stabæk bak seg og ta 14. plassen.

Vel å merke slik det så ut da.

– Vi må komme i flere bølger, svarte trener Eirik Horneland på spørsmål om Branns plan de siste 45 minuttene.

PÅMINNELSE: Brann-trener lot spillerne juble en stakket stund. før han samlet dem ute på gresset for å minne om at det er kommende onsdag det gjelder - mot Grimstad-klubben Jerv i Oslo.

Spillerne hans fikk den til å virke. De klarte å skape den ene etter den andre mot Sarpsborg 08s 16-meter. Petter Strand fikk av gårde en dugelig avslutning, finske Taylor likeså. På den annen side var heller ikke gjestene uten driv. Det var heller ikke gjestene i Skien. Men da bærumsguttene var inne i det, trakk 19 år gamle David Wolfe seg kvikt og elegant fri på venstre kant - ned mot dødlinja - og «skjøt» ballen hardt inn mot Sarpsborg-målet.

Der dukket Aune Heggebø (20) opp, helt uforstyrret - og styrte inn 1–0.

Så tok Wolfe saken helt i egne hender: 2–0.

– Det gikk helt etter planen, sier Bård Finne i et intervju med VGTV i pressesonen etter kampen.

– Denne gruppen er sterk. Vi må tørre, og stole på hverandre, sier Branns tidligere Haugesund-spiller Fredrik Pallesen Knudsen til VGTV samme sted og til samme tid.

Men saken skulle straks vise seg ikke å være helt klar. I Skien utlignet Fredrik Haugen umiddelbart og nærmest som bestilt. Den tidligere Brann-helten dyttet inn 1–1 etter såkalt klabb og babb. Brann var imidlertid fortsatt «foran» da de to nå lå a poeng (26) - med bedre målforskjell.

Den spilte ingen rolle da 37-år gamle Espen Ruud i 76. spilleminutt la inn 2–1 for Odd, og ikke minst da Tobias Lauritsen gjorde 3–1 seks minutter før slutt.