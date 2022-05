Trykket øker mot Fagermo: – Da er de historieløse

LILLESTRØM (VG) (Lillestrøm - Vålerenga 2–0) Dag-Eilev Fagermo får hard kritikk for uttalelser etter det ydmykende tapet for erkerival Lillestrøm – og sier at å sparke ham ville vært «historieløst». Sportssjef Joacim Jonsson mener Fagermo skal vinne titler i Vålerenga.

– Jeg bryr meg hverken om dere i media eller publikum. Da ville Vålerenga aldri fått til noe. Jeg kommer til å stå i strategien, og vet at jeg har ledelsen i ryggen på det frem til jeg eventuelt er borte, sier Fagermo til VG.

Fire kamper uten seier, 0–2-tap for erkerival Lillestrøm og hele 13 poeng opp til serieleder «Fugla» før en tredjedel av sesongen er spilt: Problemene tårner seg opp for Vålerenga

Ti poeng på ni kamper har ført til stadig mer misnøye med Fagermo.

– Det kan godt hende, men da gjør Vålerenga som de alltid har gjort. Da er de historieløse. Jeg har vært her i to år nå. Første året tok jeg de rett til medalje. De lå to poeng fra å rykke ned sesongen før, sier Fagermo.

– I fjor så var klubben mer eller mindre konkurs. Fordi jeg snudde om stallen og satset på masse unge spillere, solgte vi spillere for over 60 millioner kroner og det reddet klubben, sier Fagermo.

Kritiserer uttalelser

Han mener derbyet på Åråsen var en jevnspilt kamp med én avgjørende faktor: Lillestrøms dødballkraft.

– Jeg syns det er latterlig det han sier med at Lillestrøm bare er dødballer. Det er løgn, sier Christian Gauseth direkte på Discovery+.

– Jeg ikke så opptatt av hva andre mener. Jeg vet ikke hvem det er en gang, heller, sier Fagermo - og sier «å, ja» når VG opplyser om at det er Gauseth.

TV2-ekspert Jesper Mathisen sliter med å se hvordan Fagermo skal løse problemene på kort tid.

– Han tåler ikke disse resultatene veldig mye lenger. Det er nok en del murring internt og hos Vålerenga-supporterne. De har hentet spillere på en ganske solid hylle, men får så mange gode til å fremstå så dårlig. At de skal være så svake er det ingen som har noen gode svar på. Ikke Fagermo heller. Om det ikke bedrer seg er det en ny Vålerenga-trener på plass i løpet av sesongen, sier Mathisen.

– Han skal vinne titler

Fagermo er enig i at de har kommet dårlig i gang og er overrasket over den labre poengfangsten, men står på strategien deres.

– Det er skuffende det. Det er ingen som er i Vålerenga eller rundt som er fornøyd med det. Det er for svakt, det er ikke noe å legge skjul på det, sier sportssjef Joacim Jonsson til VG.

Han er uansett ikke i tvil om at en hardt presset Fagermo har full tillit.

– Den er 100 prosent. Han skal være med å vinne titler med Vålerenga. Så skjønner jeg at supporterne som følger oss over land og strand roper høyt. Det er bra med engasjement, sier Jonsson.

Kaptein beklager

Ifølge Julian Madsen på Vålerenga-enden av tribunen var ikke Fagermo å se da Klanen skulle takkes for sin tilreise.

– Klanen ropte etter ham. Hvor er Fagermo? forklarer Madsen – også sportslig leder i idrettslaget Heming.

Fagermo tilbakeviser påstanden om at han ikke var der og anklager VGs reporter for å ikke følge med.

Vålerenga-kaptein Jonatan Tollås Nation la seg flat overfor fansen.

– Vi sliter for tiden. Det er bare å beklage til alle som er glade i Vålerenga, sier Nation til Discovery+.