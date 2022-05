Hegerberg glødet før drømmefinalen: – Føler meg som et barn

TORINO (VG) Lyons Ada Hegerberg (26) sitter med en «utrolig følelse» før Champions League-finalen mot Barcelona og Caroline Graham Hansen (27).

fullskjerm neste DAGEN FØR DAGEN: Ada Hegerberg lufter seg på Allianz Stadium i den italienske sommerheten før Champions League-finalen mellom Lyon og Barcelona. 1 av 7 Foto: Bjørn Steinar Delebekk / VG

20. mai 2022 17:36 Sist oppdatert nå nettopp

Spisstjernen var ute i drøyt to år (januar 2020 til oktober 2021). Først med korsbåndskade, deretter med tretthetsbrudd i leggen som hun også fikk et tilbakeslag på.

– Det var tøft. Det er derfor jeg føler meg som et lite barn fordi jeg er tilbake. Det var et helvetes tøft arbeid, men jeg brukte hvert eneste sekund, sier Hegerberg til VG.

Det første hun gjorde da hun satte seg på podiet foran rundt hundre journalister på Allianz Stadium, var å fjerne en sponsorplassert Heineken-flaske. Den ville hun ikke bli assosiert med. Det minnet om da Cristiano Ronaldo flyttet en flaske Coca-Cola.

– Det er en utrolig følelse å være her. Nå vil jeg bare nyte det, og «fikse det» i morgen, sier 26-åringen.

Lyon-trener Sonia Bompastor bruker store ord om sin norske storscorer.

– Ada har vært gjennom en veldig tøff periode med skaden, men også psykisk på grunn av dette. Men hun er en kriger og en leder, både i garderoben og på banen. Hun gir seg aldri, sier Bompastor til VG.

– Hun har klart å komme tilbake og gir oss mye. Noe som kjennetegner Ada, er at hun alltid jobber hardt og målrettet. Hun elsker også å score mål, fortsetter Bompastor.

På vei ut av treningen i Torino klemte Hegerberg mor Gerd Stolsmo og far Stein Erik Hegerberg:

fullskjerm neste På vei ut av treningen i Torino klemte Hegerberg mor Gerd Stolsmo og far Stein Erik Hegerberg. 1 av 2 Foto: Bjorn Steinar Delebekk / VG

Hegerberg erkjenner at det var vondt å være ute av spill i over 600 dager.

– Det var veldig seriøst og hardt, men jeg har gode folk rundt meg som støttet meg følelsesmessig hver dag. Jeg fikk masse god hjelp, også av medisinsk personell. Jeg trodde alltid jeg skulle komme tilbake.

Hegerberg har ti mål og fem assist på 15 ligakamper etter comebacket i oktober. I Champions League er det blitt fem mål og én assist på ni kamper.

Landslagstrener Martin Sjögren mener Hegerberg har kommet tilbake med stil.

– Hun er veldig, veldig nærme der hun var. Samtidig skal man ha respekt for at denne typen skader gir effekt. Hun har utviklet seg mye siden sist jeg hadde henne for Norge (EM 2017), sier Sjögren til VG og fortsetter:

– Hun er blitt mer moden i spillet og er mer involvert i alle deler av spillet. Hun er bedre feilvendt også, uten å miste hennes store styrke inne i boksen.

MØTES IGJEN: Her tar Ada Hegerberg Champions League-trofeet etter hat trick i finalen mot Lyon. Lørdag kveld møtes de igjen i Torino.

Samtidig som Hegerberg har vært skadet, har Barcelona - med Caroline Graham Hansen og Ingrid Syrstad Engen - tatt tak på Champions League-hegemoniet.

Katalanerne vant i fjor etter fire strake titler for Hegerberg og Lyon, inkludert da Hegerberg gjorde hat trick i 4-1-seieren mot Barcelona i 2019. Da spørsmålet om dette kom, lyste nordmannen opp.

– Det er en enorm finale, også for kvinnenes fotball, sier Hegerberg før hun satte Heineken-flasken på plass igjen på vei ut til treningsøkt.

Ute på den mektige arenaen så Hegerberg ut til å kose seg. Hun smilte og lo, «sparket» en lagvenninne i baken og virket avslappet i italienske heten. Avslutningene satt sikkert. Ikke overraskende gitt at Hegerberg er mestscorende i Champions League med 58 mål på 59 kamper.

Tidligere i vår gjorde hun comeback på landslaget: