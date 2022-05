Liverpools skuffelse etter utrolig gulldrama: – Vi beholdt troen

Liverpool-kaptein Jordan Henderson gratulerer Premier League-mester Manchester City – som nok en gang snappet tittelen med ett poeng.

LITTLE PADAWAN: Virgil van Dijk med barn. 1 av 7 Foto: PAUL ELLIS / AFP

22. mai 2022 19:30 Sist oppdatert 6 minutter siden

– Gratulerer til Manchester City, sier Henderson til Sky Sports.

Liverpool og Manchester City holdt en ellevill tittelkamp i live helt til siste dag, og lenge så Liverpool ut til å få hjelpen de trengte fra Aston Villa.

Til slutt endte det imidlertid med den sure andreplassen, og håpet om å vinne fire titler – den såkalte kvadruppelen – svant.

Som i 2018/19-sesongen tapte Liverpool seriegullet med ett skarve poeng. Som i 2019, var det Manchester City som kunne storme banen.

Og som i 2019 har Liverpool mulighet til å følge opp ettpoengstapet i ligaen med å vinne Champions League like etter. Da vant de over Tottenham.

– Vi beholdt troen, vi fant en vei gjennom i dag – men dessverre var det ikke nok. Vi har gitt det vårt alt hele sesongen, helt til den siste dagen, sier Henderson.

Liverpool har allerede vunnet ligacupen og FA cupen, og møter Real Madrid til Champions League-finale kommende lørdag.

Til den kampen er midtbanestjernen Thiago ifølge Sky Sports usikker. Han fikk en hamstringskade underveis i kampen og ble byttet av.

– Et helvetes tittelkappløp. Du får ikke bedre Premier League-sesonger enn dette, sier tidligere Manchester United-forsvarer Gary Neville hos Sky Sports.

Etter kampen sto spillerne æresvakt for Divock Origi, som forlater klubben etter sesongen. «Football without Origi is nothing», sto det på et banner.

Mohamed Salah fikk sin pris som Premier Leagues toppscorer, og stemningen var generelt høy på Anfield – til tross for at gullet ikke kom hjem.

Ilkay Gündogdan var sterkt delaktig i Manchester Citys snuoperasjon, og sparte noen ord for de tapende rivalene.

– Gratulerer til dem (for en god sesong) og til min tidligere trener, som jeg fortsatt liker godt. Vi ser frem mot å konkurrere med dem også neste sesong, sier han.