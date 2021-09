Ble stemplet som «for lav». Nå er han Solbakkens mest betrodde mann.

RIGA (Aftenposten): Birger Meling er blitt en favoritt i landslaget. Selv om han sliter ut analysesjefen.

Birger Meling, her i diskusjon med midtbanestjernen Georginio Wijnaldum under Norge-Nederland.

6 minutter siden

Lørdag leder Ståle Solbakken Norge for syvende gang. Hans mest betrodde mann så langt er ikke Erling Braut Haaland. Eller kaptein Martin Ødegaard.

Det er venstreback Birger Meling (26) som spiller aller mest under Solbakken.

– Det er alltid hyggelig å spille. Det er alltid stort å spille landskamp. Så jeg håper det fortsetter, sier Meling.

Nesten alltid på banen

Meling har spilt 90 minutter i fem av seks kamper under Solbakken. I treningskampen mot Hellas spilte han 69 minutter. Han føler seg ikke selvskreven på laget, men vil jobbe hardt for å beholde plassen.

– Jeg må bare angripe, og levere gode prestasjoner på landslag og klubblag. Det er det som tilsier om du spiller eller ikke, sier Meling.

Han sitter i et grått, ganske lite rom, og svarer på spørsmål fra pressen. Norge har nettopp gjennomført siste treningsøkt før VM-kvalifiseringskampen mot Latvia, på en vindfull nasjonalarena her i Riga.

Latvia-kampen er Meling - selvfølgelig - ventet å starte.

– Han er blitt veldig trygg i den venstreback-rollen, både defensivt og offensivt, sier landslagssjef Solbakken, som forklarer videre:

– Han har et energisk og oppofrende spill i lengderetningen offensivt. Han har en god venstrefot, også er han ærgjerrig defensivt, sier Solbakken.

Ståle Solbakken på fredagens pressekonferanse i Riga.

140 centimeter høy på VGS

I dag er Meling fast venstreback i den franske klubben Rennes – og altså en viktig brikke for Norge.

Men veien dit har vært tøff.

I den aldersbestemte fotballen fikk Meling flere ganger høre at han var for lav. Men han har aldri gitt opp.

Meling har tidligere fortalt TV 2 at han var 140 centimeter høy og veide 36 kilo da han begynte på videregående. Han måtte søke om dispensasjon for å spille med yngre spillere, på grunn av høyden. Viking, storklubben i hjembyen Stavanger, ville heller ikke satse på ham.

– Folk utvikler seg forskjellig. Ikke alle er klare for Eliteserien når de er 18 år. Klubbene må ta et valg. På den tiden hadde Viking noen som var foran i løypen. Det kan gi motivasjon å bli avvist også. Det gjorde det for min del, sier Meling, som i dag er 173 centimeter høy.

Han fikk sjansen i Stabæk. Så ble han hentet til Rosenborg, før han begynte å spille for Nimes og Rennes i Frankrike.

Birger Meling er så langt Ståle Solbakkens mest betrodde mann. Her stopper han Denzel Dumfries’ gigantsjanse på overtid i kampen mot Nederland.

Solbakken-spøk

Meling har hele veien holdt et høyt teknisk nivå. Og han har hele tiden lagt ned en enorm innsats, både i egentrening og analyse av hva han kan forbedre.

Tidligere denne uken ble Solbakken spurt om han hadde merket noe til Melings detaljfokus.

– Det tror jeg mest er Andrew, analytikeren vår. Han sliter ut ham. Han kan ikke gå forbi med computeren før Meling tar tak i han, og skal se venstre-høyre-finten til samtlige spillere som har vært innom Nederland siden Rob Rensenbrink spilte venstreving i 1978-finalen, sa Solbakken til latter fra journalistene.

Les mer om landslagets analysesjef Andrew Findlay, som har jobbet med både Louis van Gaal og José Mourinho, her.

Latvia-Norge spilles lørdag klokken 18.00 (norsk tid). Kampen sendes på TV 2.

