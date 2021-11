Langt steg mot nedrykk for Brann: – Må skape et fotballmirakel

BERGEN (VG) (Brann - Molde 0–1) Brann kan være avhengig av å slå serieleder Bodø/Glimt borte i neste serierunde for å fortsatt holde liv i nedrykkskampen. Det må et lite fotballmirakel til, mener trener Eirik Horneland.

STYRER MOT NEDRYKK: Brann-trener Eirik Horneland har en stor jobb foran seg dersom laget hans skal berge plassen i Eliteserien.

Med to serierunder igjen av sesongen har Brann tre poeng opp til Stabæk på kvalifiseringsplass. Dermed kan nedrykket til Obos-ligaen være et faktum for bergensklubben allerede før siste serierunde.

Det skjer hvis Stabæk tar flere poeng hjemme mot Rosenborg enn det Brann klarer borte mot serieleder Bodø/Glimt førstkommende søndag.

– Det er en massiv oppgave. En massiv oppgave vi må våge å håndtere på en bra måte. Du må ha et lag som klarer å forsvare deg mot et ballbesittende Bodø/Glimt-lag som spiller på god rytme og har fin flyt i det offensive spillet, og som er vanskelig å bryte ned, sier Brann-trener Eirik Horneland etter tapet for Molde søndag.

– Det er lenge siden de har tapt, så får vi se om vi klarer å skape et lite fotballmirakel der oppe.

– Det er såpass, det må et mirakel til?

– Ja, det er bare å se på tabellen. Det er et lag som har 22 poeng og et som har nærmere 60. Det er stor forskjell på lagene over sesongen, så får vi se om vi klarer å utligne det over en enkeltkamp, sier Horneland.

I tapet for Molde ble denne suseren fra Magnus Wolff Eikrem utslagsgivende:

Bodø/Glimt har bare tapt én kamp på hjemmebane i ligaen i år, mens Brann kun har én borteseier.

– Vi er helt klart underdogs mot Bodø/Glimt. I Bodø forventer vi ikke å vinne, men vi skal selvfølgelig gjøre alt vi kan for å vinne. Vi vet at vi må vinne den siste kampen, sier Brann-spiller Mathias Rasmussen til VG.

I siste serierunde får Brann besøk av Sarpsborg 08, mens Stabæk skal til Skien og møte Odd.

Mjøndalen ligger på plassen foran Brann, men med like mange poeng. Bruntrøyene møter Vålerenga (borte) og Bodø/Glimt (hjemme) i sine to siste kamper.

– Den er fremdeles levende. Det er fordel Stabæk, og så får vi se om vi har det i oss å få inn noen poeng på slutten. Nå har Mjøndalen, Brann og Stabæk alle tøffe kamper til helgen, og så får vi se om det lever etter det også, sier Horneland.

Fakta De siste to rundene for lagene i bunn av Eliteserien Stabæk:

5. desember: Rosenborg (h)

12. desember: Odd (b) Mjøndalen:

5. desember: Vålerenga (b)

12. desember: Bodø/Glimt (h) Brann:

5. desember: Bodø/Glimt (b)

12. desember: Sarpsborg 08 (h) Vis mer

Midtbanespiller Vajebah Sakor har oppskriften klar for hvordan Brann skal ta poeng i Bodø.

– Vi skal krige som faen. Lage et helvete for dem, sier han.

På spørsmål om de nå trenger hver seier de kan få, er svaret like klart:

– Som faen. Hver jævla kamp fremover, det er seier som gjelder, sier Sakor.

Bodø/Glimt-Brann vises på TV Norge og Discovery+ klokken 17:00 søndag.