Slik ble Brann-duoen bestekompiser: – Man merker at det er et spesielt bånd

Brann styrte mot sesongens første tap. Så dukket de to bestekompisene opp.

Kasper Skaanes (til v.) og Bård Finne har god kjemi både på og utenfor banen.

14. juli 2022 18:37 Sist oppdatert nå nettopp

– Det går ikke mange timene før vi hører fra hverandre. Jeg er veldig glad for at vi har et sånt bånd, sier Bård Finne.

Han snakker om vennskapet med Brann-spiller og barndomskompis Kasper Skaanes.