Hegerberg etter EM-fadesen: – Vi har et jæklig ansvar alle mann

BRIGHTON (VG) Mens fotballkvinnene fra Østerrike feiret og sang seg gjennom pressesonen med Chers «Strong Enough» på gettoblasteren, prøvde Ada Hegerberg å forklare hvorfor Norge igjen røk ut av et gruppespill i EM.

SNIPP, SNAPP SNUTE: Ada Hegerberg tusler bort mens spillerne fra Østerrike jubler som om de har vunnet EM.

– Det er brutalt. Sånn er fotballen. Det handler om å vise karakter nå og ikke gjemme seg, men stå frem som et lag. Vise det norske folk at vi vil ta tak i det og vise en mye bedre versjon av seg selv, sier Hegerberg mens østerrikerne danset seg forbi.

– Jeg er skuffet, veldig veldig skuffet. Jeg er skuffet på vegne av alle de som har kommet hit for å støtte oss og støtten hjemmefra, at vi ikke gir dem mer. Realiteten er brutal. Vi klarer ikke å reagere.

– Nå peker alle på Martin Sjögren igjen. Hva tenker du om det?

– At vi har et jæklig ansvar alle mann. Og det er bare å ta til seg kritikken. Det er ikke noe å gjemme seg for. Hvis vi skal begynne å finne på noen unnskyldninger nå så roter vi oss bare mer inn i trøbbel. Det må være noen veldig tydelige evalueringer etter dette. Så må vi begynne å bygge med en gang, for nå er vi ikke i nærheten av et toppnivå i verden og Europa.

– Han har vel det største ansvaret?

– Som sagt, jeg tenker at vi alle har et ansvar, sier Hegerberg.

Spissen gjorde comeback på på landslaget tidligere i år, etter at hun takket nei til landslaget etter EM-fiaskoen i 2017, hvor Norge røk ut av gruppespillet med null poeng og null scoringer. Den gang kom hun med hard kritikk av NFF i kjølvannet av mesterskapet, og mente Norge var «halvveis forberedt», uten målsetning og kritiserte at det ikke kom en evaluering i etterkant.

Martin Sjögren forklarer på pressekonferansen etter kampen at det skal være en «debrief» på lørdag, før spillerne drar hver til sitt.

– Jeg håper spillerne drar på ferie og har noen dager fri. Så får vi evaluere turneringen senere. Men først og fremst må vi samles i kveld og støtte hverandre. Så må vi debriefe før alle drar, sier han fredag kveld.

FIKK TIL LITE: Caroline Graham Hansen og Guro Reiten var begge friske i Norges åpningskamp, men mot England og Østerrike slet de med å markere seg.

Guro Reiten var tydelig da hun oppsummerte.

– Ingen har fått ut en av dritt av dette mesterskapet. Det er jævlig kjipt, for mesterskap kommer ikke så ofte. Vi har akkurat kastet bort en mulighet. Det her er altfor dårlig. Vi er nødt til å gjøre noe for å lykkes, og for å lykkes mot de beste lagene i Europa, som vi har lyst til å sammenligne oss med. Vi må gjøre et eller annet. Akkurat hva, det jeg vet ikke. Da hadde vi gjort det før i dag.

Hvorfor Norge aldri kom opp på et normalt nivå mot England og mot Østerrike da de måtte ha seier, vet ikke Reiten.

– Det er to kamper på rad hvor vi har vist nesten null, niks, nada. Vi har spillere som spiller i de beste klubbene. Det må vel gå an å få ut litt mer enn det vi har fått til i de to kampene her.