Mikkel Andersen (32) er tilbake på Brann-trening

Den danske keeperen har vært utelatt siden fredag. Nå er han tilbake.

Mikkel Andersen (bak) ble hentet til Brann denne sommeren av sportssjef Jimmi Nagel Jacobsen.

18. aug. 2021 09:52 Sist oppdatert nå nettopp

Brann Stadion: Fra før helgen har Kristoffer Barmen og Mikkel Andersen manglet på Branns treninger og kamp, som følge av nachspielskandalen i klubben.

Onsdag er den danske keeperen Andersen tilbake på treningsfeltet.

Brann bekrefter dette selv i en pressemelding:

«Andersen er klar for å trene igjen etter noen intensive og krevende dager med tett dialog og behov for avklaringer.», skriver Brann.

Barmen er fortsatt fraværende fra Branns trening. Årsaken til dette er uklar. BT har ikke lykkes med sine forsøk på å intervjue spilleren om dette i det siste.

– Det må du ta med Vibeke (Johannesen) etter trening, sier klubbens medietalsmann Thomas Brakstad.

Se tirsdagens presseseanse fra Brann Stadion:

Ikke under etterforskning

Verken Andersen eller Barmen er personen som er under politietterforskning for et mulig seksuelt overgrep. Personen som er mistenkt nekter straffskyld.

Mikkel Andersen er helt fersk i Brann.

Han kom til klubben som den første signeringen med et tydelig stempel fra den nye sportssjefen, Andersens landsmann Jimmi Nagel Jacobsen.

Brann skriver i pressemeldingen at det har versert rykter som klubben har hatt behov for å undersøke nærmere.

Ifølge Brann skal det ha vært en ekstraordinær belastning på Andersen som klubben sier skyldes en «omfattende rykteflom, vårt (Branns) avklaringsbehov og grov hets, blant annet i sosiale medier».

Andersen skal ifølge Brann også ha blitt oppsøkt på sin hjemmeadresse, der han bor med sin ektefelle og små barn.

At Andersen var til stede på nachspielet, er det likevel ingen tvil om, ifølge Brann:

«Mikkel var i likhet med en rekke øvrige spillere på nachspielet på Stadion natt til tirsdag, 10. august. Som klubb og arbeidsgiver, har vi vært tydelige på at vi tar vi sterk avstand fra de valg og handlinger som fant sted i forrige uke. Det er intet annet enn et utslag av en kollektiv og særdeles dårlig dømmekraft. I tillegg er det totalt mangel på respekt for våre verdier, retningslinjer, instrukser og alminnelig fornuft.»

Brann-keeper Mikkel Andersen er tilbake på trening.

Har ikke uttalt seg

Mikkel Andersen har ikke uttalt seg i pressen om sin rolle i Brann-skandalen.

Flere konsekvenser kan komme for spillerne som var på nachspielet. Brann skriver at de «er i prosess» når det gjelder å klarlegge faktum i saken.

«Når faktum er kartlagt, kan vi deretter vurdere hvilke konsekvenser dette eventuelt skal få for de impliserte.»

Det var natt til tirsdag i forrige uke at 12 spillere tok seg inn på Stadion uten lov. Brann-spillerne hadde eksterne gjester. Spillere drakk alkohol og flere hadde sex. Nachspielet pågikk til langt på natt for de seneste spillerne.

Andersen er en veteranmålvakt som kom fra FC Midtjylland, der han var reserve, men som han spilte mange store kamper for i Europa.

Andersen har spilt én kamp for Brann. Det skjedde i 3–0-seieren over Fana i cupen. I serien har han ikke debutert ennå. Han var utelatt under søndagens kamp mot Sandefjord.