NFF-blemme: Glemte lag i cupoppsettet

Norges Fotballforbund beklager etter at det ble oppdaget flere feil i cupoppsettet. Glemte Træff beskriver tabben som «tragikomisk».

UTELATT: Bjørnar Eltervåg er både daglig leder og spiller i Træff - laget som først ble glemt i cupoppsettet av NFF.

7. apr. 2022 13:03 Sist oppdatert nå nettopp

Torsdag la NFF ut oppsettet for 1. runde i cupen, men ikke uten feil.

Træff fra Molde var ikke engang å finne i oppsettet. Åkra derimot, som røk ut i kvaliken, er satt opp til å møte Vard Haugesund.

«Dere har glemt oss», var beskjeden fra Træff på Twitter.

Bjørnar Eltervåg, som er spillende daglig leder i Træff, sier Molde-klubben tok «utestengelsen» med godt humør og litt forvirring.

– Det blir litt tragikomisk. En så viktig ting som cupen, og så har du blingset litt på lagene, sukker lederen i 2. divisjonsklubben.

NFFs blemme blir en lærepenge – for Eltervåg. Spillerne i Træff får nemlig internbøter for alle mediesaker de er en del av!

– 50 kroner i boten. Det lover ikke bra for meg, humrer Eltervåg.

Han smiler ikke bare av NFFs cuptabbe.

– Jeg opplever egentlig at kommunikasjonen med NFF generelt er god. Men det er disse glippene NFF ikke skal ha, spesielt på en ting som de fleste i Norge har et forhold til. Cupen kødder du egentlig ikke med, påpeker han.

– Hva er drømmeoppsettet for Træff?

– Samme hvem som kommer hit. De må regne med stopp i første runde, garanterer den spillende daglige lederen i klubben der nåværende Molde-trener Erling Moe hadde mesteparten av sin aktive karriere.

Det spilles to cupfinaler i år. Træffs bynabo Molde er klar for den første:

Seksjonsleder for turneringsadministrasjon og arrangement i Norges Fotballforbund, Rune Pedersen, forklarer det som skjedde slik.

– En menneskelig feil. Vi har tatt med feil lag og korrigerer nå. Det blir noen følgefeil av det som vi må ha litt tid på det, sier Pedersen til VG – og sier nytt oppsett kommer om ikke lenge.

– Hvordan skjedde det?

– Rett og slett sånn at når vi sitter med lister med kampene, så har jeg ført over et lag som var slått ut. Det er kun en glipp og mitt ansvar, erkjenner Pedersen.

– Hva sier du til dem som mener at dette er et nytt bevis på at NFF ikke bryr seg nok om cupen – rett etter kritikken dere fikk for at det endte med walkover for Bodø/Glimt mot Aalesund i en cupkamp nylig?

– Dette er menneskelig feil. det skal ikke blandes med den andre saken. Jeg setter ikke dem i sammenheng, svarer Pedersen.

Kampene i 1.runde spilles 18. og 19. mai. Lagene fra Eliteserien og OBOS-ligaen har som vanlig bortekamp.

Se hele oppsettet her og finn ditt lag:

Østsiden – Sarpsborg 08

Sprint-Jeløy – Moss

Råde – Fredrikstad

Nordstrand – Frigg

Oppsal – Skeid

Gamle Oslo – KFUM Oslo

Ullern – Asker

Bærum – Kvik Halden

Lokomotiv Oslo – Eidsvold Turn

Lyn – Stabæk

Follo – Grorud

Gjelleråsen – Kjelsås

Skjetten – Ull/Kisa

Eidsvold IF – Lillestrøm

Lørenskog – Kongsvinger

Brumunddal - Strømmen

Elverum - Ottestad

Furnes – HamKam

Kolbu/KK – Vålerenga

Gjøvik/Lyn - Raufoss

Hønefoss – Strømsgodset

Åskollen – Mjøndalen

Åssiden - Notodden

Halsen – Sandefjord

Flint – Eik Tønsberg

Fram – Ørn Horten

Hei – Odd

Pors – Arendal

Vindbjart – Flekkerøy

Express – Jerv

Randesund – Start

Sola – Egersund

Vidar – Staal Jørpeland

Djerv 1919 – Haugesund

Brodd – Bryne

Vardeneset – Sandnes Ulf

Rosseland – Viking

Bjarg – Fyllingsdalen

Frøya – Fana

Gneist – Sotra

Os – Åsane

Bremnes – Øygarden

Voss – Brann

Florø – Sogndal

Fjøra – Aalesund

Førde – Hødd

Surnadal – Kristiansund

Herd – Molde

Dahle – Ranheim

Spjelkavik – Brattvåg

Byåsen – Kolstad

Trygg/Lade – Levanger

Tiller – Nardo

Melhus – Strindheim

Orkla – Stjørdals/Blink

Verdal – Rosenborg

Rana FK – Bodø/Glimt

Junkeren – Mjølner

Harstad – Senja

Fløya – Skjervøy

Finnsnes – TUIL

Ishavsbyen – Tromsø

Bossekop - Alta

Først var Åkra – Vard Haugesund i oppsettet. VG oppdaterer når Vard Haugesund har fått sin motstander og Træff har blitt inkludert.