Gjestearbeidere i Qatar: – 14 timers jobb i ekstremvarme

Migrantarbeidere i Qatar forteller om lange dager i opptil 50 varmegrader, protester som kan stanse utbetaling og forsikring som går ut om man forlater landet.

To migrantarbeidere har delt sine erfaringer med jobben de har gjort i Qatar i forbindelse med opprustningen til fotball-VM. Her fra Khalifa stadion i Doha i 2016.

NTB, VG

Nå nettopp

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

To gjestearbeidere forteller om forholdene i ørkenstaten drøyt fem måneder før mesterskapet sparkes i gang.

«Ahnaf» og «Christian», begge har bedt om å være anonyme og fått falske navn, er i Sverige for å gi et bilde av arbeidsforholdene i Qatar under fagforeningen Byggnads kongress på Arlanda i Stockholm. De to er fra henholdsvis Filippinene og Bangladesh.

– Det er tøft på sommeren. Veldig varmt, omkring 40 grader, men iblant opp mot 50 grader. Man jobber alle dager i uken unntatt fredag, og det kan være 12–14 timers arbeidsdager, sier Ahnaf.

– Tidligere fikk man ikke betalt for reiseveien som kunne være to timer én vei, sier Christian.

De to har jobbet i Qatar lenge og gir et delt bilde av situasjonen. Ahnaf sier at han ser forbedringer i landet etter at det ble økt fokus på migrantarbeidernes situasjon, men samtidig er det fortsatt store utfordringer.

– Når noen protesterer mot en arbeidsgiver, kan det ta opptil ett år før noe skjer. I løpet av de tre første månedene kan man stå helt uten lønn, og livet blir helt elendig. Det finnes lover, men det trengs mange forbedringer, sier Ahnaf.

Blant reformene som er gjennomført i Qatar, er at arbeidere slipper å jobbe utendørs mellom klokken 11.30 og 15. Minstelønnen er også hevet, og det er blitt lettere å skifte jobb. Mange av reformene er ifølge Amnesty gode, men det er vanskelig å få til endringer over natten.

Amnesty og andre menneskerettighetsgrupper tok nylig til orde for at Det internasjonale fotballforbundet (Fifa) burde matche VM-prispengene som deles ut, for å kompensere de utnyttede migrantarbeiderne.

Den summen er på 440 millioner dollar.

Qatars arbeidsminister, Ali bin Saeed bin Smaikh al-Marri, har invitert seg selv til Danmark, hvor han skal møte den danske fagbevegelsen, Det danske fotballforbundet (DBU), spillerforeningen og Amnesty, skriver Ekstra Bladet. Ifølge avisen har ministeren ikke ytret et ønske om å snakke med pressen.

Danmark skal delta i VM i november og desember og har allerede varslet at laget vil komme med en markering for menneskerettigheter på sitt treningstøy under oppholdet i Qatar.

Hverken Ahnaf eller Christian har noen tanker om å forlate Qatar. Når VM starter, vil de være på plass, men ikke på tribunen.

– VM-billettene er veldig dyre, sier de.

– Vi håper å kunne følge VM fra noen av supportersonene som skal bygges rundt omkring i Doha.

(©NTB)