Avslører Haaland-dokumentar: – Usedvanlig god tilgang

De neste seks årene skal Viaplay sende Premier League. Under onsdagens presentasjon i Oslo kunngjorde reporter Jan Åge Fjørtoft at kanalen kommer med en egen film om overgangssagaen rundt Erling Braut Haaland (21).

MEDVIRKER I FILM: Erling Braut Haaland har gitt Viaplay eksklusiv tilgang i forbindelse med valget av ny klubb i vår.

15. juni 2022 13:28 Sist oppdatert nå nettopp

Etter å ha vist et lite klipp av dokumentaren Viaplay har jobbet med siden februar, tok Fjørtoft ordet på scenen i Oslo og fortalte om samtalene med Erling Braut Haaland og pappa Alfie Haaland.

Han besøkte dem i Tyskland for første gang i februar sammen med fotograf Martha Nag.

– Vi har samarbeidet veldig godt med dem. Vi teaser oss langsomt frem. Dette er lightversjonen av gåsehud. Vi har fått fulgt prosessen. Vi har hatt en usedvanlig god tilgang, forteller Fjørtoft.

I klippet VG og andre fremmøtte fikk se onsdag forteller Haaland at det i februar sto mellom tre klubber. Han utelukket ikke å fortsette i Dortmund på det tidspunktet, men for øvrig var det City og Real Madrid som var de reelle alternativene.

– Det blir stort for hele Skandinavia og alle nordmenn som er glad i engelsk fotball å se Haaland i City, sier Eirik Bakke, som ble lansert som ny Premier League-ekspert sammen med blant andre Sigrid Heien Hansen, Tor Ole Skullerud, Steffen Iversen og Pål André Helland.

Fjørtoft har vært på utallige turer til Tyskland de siste årene. Fremover vil reisene gå til England og i hovedsak Manchester for Citys kamper.

– Jeg blir jo snart skilt. Rollen min kommer til å bli ganske lik som da Erling var i Dortmund, men engelsk fotball betyr jo enda mer for nordmenn. Og det ansvaret skal vi være bevisst, sier Fjørtoft.

Kristian Oma er sportssjef i Viaplay. Han forteller at aktiviteten er høy for å få alt på plass før seriestart første helgen i august, men at de har kontroll. Og de har skyhøye ambisjoner for produktet.

Samtidig lover han at topplag vil vises på åpen kanal.

Kanalen V4 bytter navn til TV3+. På denne kanalen vil det bli sendt én kamp åpent per runde med et av «topp seks»-lagene. Dette dreier seg om Manchester United, Liverpool, Arsenal, Chelsea, Manchester City og Tottenham.

– Det må sitte fra start. Vi skal være mer i England enn man har vært tidligere for å kjenne pulsen for alvor og gjennom uken skal vi dyrke dette kontinuerlig, sier Oma.

Han lanserte kanalene Viaplay, V Sport Premier League og 3+. I tillegg vil enkeltkamper vises på de fire kanalene V Sport 1, 2, 3 og 4.

– Vi har også knyttet til oss VG hvor vi vil få ut alle klippene veldig raskt hvor folk vil få se alle scoringene. Så har vi startet podkast, vi vil lage masse reportasjer og så må Jan Åge forberede konen på at det vil være mange reiser i årene som kommer med de store stjerneintervjuene, sier Viaplays sportssjef.

Viaplay har også rettighetene til kvinnenes engelske toppserie, samt herrenes ligacup, FA-cup og Championship.