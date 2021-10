Har revolusjonert TIL i høst: Sjekk de elleville Psyché-tallene

Christophe Psyché er tydelig på at han ønsker å bli værende i Tromsø, men TIL-ledelsen har enda ikke tatt noen avgjørelse.

Christophe Psyché har imponert for TIL.

TIL-Mjøndalen 1–0 (0–0)

Med Christophe Psyché som sjef i midtforsvaret holdt TIL nullen, og tok tre livsviktige poeng mot Mjøndalen i kulden på Alfheim søndag. 33-åringen ble hentet til Tromsø i sommer, men trengte flere uker på å komme seg i skikkelig matchform.

Etter debuten borte mot Rosenborg har midtstopperens effekt på TIL-laget vært udiskutabel, noe tallene beviser.

Uten Psyché fra start har Gutan tatt 15 poeng på 11 kamper, noe som gir et snitt på beskjedne 0,88 poeng per kamp. Med den duellsterke stopperen i startelleveren har TIL tatt ti poeng på seks kamper. Det gir et snitt på pene 1,66 per kamp, som gir en femteplass på tabellen siden 12. september. Det betyr at TIL tar dobbelt så mange poeng per kamp med Psyche på banen fra start, som de gjør uten.

TIL har nå holdt nullen i to strake hjemmekamper, og slapp sist inn mål da Brann utliknet til 1–1 i det 70. minutt i uavgjortkampen 19. september. Det betyr at Psyché og TIL nå har spilt 200 minutter på Alfheim uten å slippe inn mål. Uvanlig kost, etter at det tidligere i år har rent inn baklengs feil vei.

Fakta TIL med og uten Psyché TILs poengsnitt uten Psyché fra start: 0,88 poeng per kamp (15 poeng på 17 kamper) TILs poengsnitt med Psyché fra start: 1,66 poeng fra start (10 poeng på seks kamper) Vis mer

– Handler ikke bare om meg

– Jeg er glad for det, men det handler ikke bare om meg. TIL har vært uheldige tidligere i sesongen, vi trengte litt flaks og det har vi fått nå, Hele laget jobber bra, og spillere som har kommet inn, som Niklas (Vesterlund), Casper (Øyvann) og Sakarias (Opsahl) har gjort det bra og bevist at han de kan starte, sier Psyché beskjedent på spørsmål om hvor mye av TILs formstigning kan tilskrives hans egen inntreden i laget.

Det var lenge usikkert om Psyché kunne spille kampen mot bruntrøyene.

– Jeg har vært syk de siste par dagene. I går kjente jeg meg mye bedre, og vi ble enig sammen med legen og treneren om at jeg skulle trene alene for å kjenne hvordan det føltes. Vi bestemte at jeg skulle spille da vi hadde lunsj og spillermøte i formiddag, sier Psyché.

Vil bli i Tromsø

Mange TIL-supportere ser nok gjerne at midtstopperen forlenger sitt opphold i Nordens Paris. Og spilleren selv er tydelig på hva han ønsker.

– Jeg føler meg bra her. Treneren stoler på meg, jeg har hyggelige lagkamerater og i garderoben tuller alle med hverandre hele tiden. Så hvorfor ikke, sier Psyche.

– Vinteren er kommet til Tromsø. Den skremmer deg ikke fra å ønske å bli værende?

– Den er jeg ikke redd for, men det er skikkelig kaldt! Det er derfor jeg ble syk. Jeg har bodd 10 år i Norge tidligere, men aldri blitt syk på den måten, avslutter Christophe Psyché.

Team manager hos TIL, Lars Petter Andressen, legger ikke skjul på at klubben er fornøyd med det Psyche har levert hittil, men vil likevel ikke forskuttere noe når det gjelder en eventuell forlengelse av avtalen som kun streker seg ut sesongen.

– Det er ikke så mye nytt når det gjelder verken Psyche eller andre spillere på utgående kontrakt. Vi har diskutert neste år og har dialog med spillerne, men det blir nok ikke avklart innen kort tid. Men vi er fornøyd med det han har levert her, og det er det viktigste for oss, sier Andressen.

– Kan alderen hans tale imot en forlengelse?

– Det er helheten som vil avgjøre, og så er alderen en del av den helheten, avslutter TILs team manager.