Brann berget uavgjort på overtid: – Kan vise seg å være livsviktig

BRANN STADION (VG) (Brann - Stabæk 1–1) Kjempeflausen til Brann-keeper Lennart Grill så ut til å bli avgjørende. Men på overtid reddet Kasper Skaanes ett poeng for bergenserne.

Eirik Heggdal Evensen, VG

17. okt. 2021 18:56 Sist oppdatert 13 minutter siden

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

– Jeg er veldig glad. Hele laget fortjente det. Jeg synes det er vanskelig når vi ligger under 0-1, og motstanderlaget bare sparker ballen unna. Vi fortjente et poeng til slutt, sier Grill etter kampen.

Med ett poeng beholder Brann kvalifiseringsplassen i Eliteserien med åtte runder igjen, ett poeng foran Stabæk.

I en oppstykket andre omgang jaktet Brann på utligningsmålet, men det var langt mellom de store sjansene før innbytter Kasper Skaanes dukket opp og sikret ett poeng med et pent skudd fra 13–14 meter.

– Et mål som kan være så utrolig mye verdt ved sesongslutt, sa Discovery+’ kommentator Asbjørn Myhre etter scoringen.

– Helt utrolig. Det er en eksplosjon av følelser. Det er en kamp der vi stanger store deler av andre omgangen uten å skape de helt store sjansene. Det kan jo vise seg å være et livsviktig poeng til slutt. Det er godt å score på stadion igjen foran så mange folk, sier Skaanes til VG og legger til:

– Det er lenge siden jeg har scoret for Brann. Det er jo klubben min, så det betyr litt ekstra, det gjør det.

For Brann er det nå tre poeng opp til Tromsø på sikker plass.

– Jeg er veldig skuffet nå. Jeg synes vi står bra hele veien. De har jo et press på oss, det ligger kanskje et mål i luften, men jeg synes likevel vi kan fortjene de tre poengene, sier Stabæks Jeppe Moe til Discovery+.

– Jeg skal ikke si at det var bonuspoeng. Det var en liten cupfinale det her, men ett poeng er mye bedre enn null, sier Moe.

– Det var en skikkelig kalddusj. Skuffende og jeg er veldig lei meg for at vi ikke tar tre poeng. I det kampbildet her må vi ta vare på kontringene og punktere til 2–0. Det klarer vi ikke, sier Stabæk-trener Eirik Kjønø til Discovery+.

ETT POENG: Kasper Skaanes sørget for at det ble uavgjort.

Det var gjestene fra Bærum som åpnet kampen best. Den tidligere Brann-spilleren Fredrik Haugen var nær ved å sette inn 0–1 til gjestene etter bare 60 sekunder, etter at Fitim Azemi spilte Haugen igjennom. Lennart Grill i Brann-buret reddet mesterlig.

VG LIVE: Fyldig referat her!

Innledningsvis i 1. omgang hadde Brann et klart spillemessig overtak, selv om det sjansemessig bølget frem og tilbake.

Midtveis i omgangen fikk vertene en eventyrlig dobbeltmulighet, etter at Robert Taylor snappet ballen og spilte fri Bård Finne. Marcus Sandberg reddet Finnes forsøk, mens returforsøket fra Taylor ble reddet på strek av Stabæk-forsvaret.

Det var imidlertid gjestene som skulle ta ledelsen.

Ivan Mesik fyrte av et svakt langskudd midt på keeper, men Grill i Brann-målet feilberegnet skuddet fullstendig. Ballen gikk via hodet på Brann-keeperen og i nettmaskene. 0–1 til gjestene. Et resultat som også skulle stå seg til pause.

– Skuddet var egentlig ikke spesielt vanskelig. Men det treffer et hull i banen eller noe, og spretter i en helt annen retning. Når det skjer 3 meter unna meg er det nesten umulig å reagere på retningsforandringen. Jeg vet ikke hva jeg kunne gjort annerledes, sier Grill.

SCORET: Ivan Mesik jubler etter å ha sendt Stabæk i ledelsen.

Andre omgang fortsatte som den første, med et stort spillemessig overtak til Brann. Likevel uteble de helt store sjansene for vertene.

Men på overtid landet ballen hos Skaanes. Han skjøt lavt ned i det lengste hjørnet og reddet med det ett viktig poeng for Brann.

– Jeg var litt lettet da, ja, sier Brann-trener Erik Horneland som ikke var fornøyd med eget lag:

– Det er ingen god prestasjon av oss. Det er en svak og engstelig prestasjon.