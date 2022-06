Solbakken om Berge: – Hører trolig ikke hjemme i Championship

BEOGRAD/OSLO (VG) Sander Berge (24) har igjen blitt fast i Sheffield United. Selv ønsker han ikke å si mye om klubbfremtiden, men landslagssjef Ståle Solbakken tror han hører hjemme i en bedre liga.

MIDTBANESJEF: Etter mye skadeproblemer var Sander Berge tilbake på midten for Norge i forrige landslagssamling.

1. juni 2022 18:22 Sist oppdatert nå nettopp

I fjor sommer uttalte Solbakken til TV 2: «Det er viktig for ham å spille kamper. Om det er for Sheffield United eller Barcelona, driter jeg egentlig i nå. Han trenger å spille, og det har han ikke gjort på lang tid.»

Etter at han hadde mye skadeproblemer i 2021, har Berge i vår igjen vært fast på Sheffield United i Championship. Nå mener Solbakken at Berge vil ha godt av et klubbytte.

– Jeg er ikke sikker på om det vil bli Barcelona. Det er godt for ham å tenke på det. og uten at jeg skal få telefoner fra Sheffield United nå, så hører han trolig ikke hjemme i Championship nå som han har fått fysikken og kampformen tilbake, sier Solbakken på onsdagens pressekonferanse.

På pressekonferansen ble også Solbakken spurt om hvorfor Ohi Omoijuanfo ikke er med i den norske troppen. Spissen spiller nå for Røde Stjerne i Serbia og har scoret elleve mål på 24 kamper i klubben.

Tidligere på dagen hadde Serbias landslagstrener Dragan Stojković sagt «hvem er Haaland» da han ble spurt om den norske stjernespissen, og trolig hadde også Solbakken fått det med seg da han svarte på journalistens spørsmål.

– Har du hørt om Haaland? spurte Solbakken etter spørsmålet.

– Ja.

– Det er grunnen.

Sander Berge selv ønsket ikke å si mye om klubbfremtiden.

– Det velger jeg nok ikke å dele her nå, da vi nå står overfor fire store kamper. Det får mine agenter og klubben ta hånd om. Jeg har hatt fin utvikling i Sheffield United den siste tiden. Jeg har kommet tilbake dit jeg er, og så får vi se hva fremtiden bringer, sier Berge.

Sheffield United endte på femteplass i Championship, og ble slått ut av Nottingham Forest i opprykkskvalifiseringen etter straffespark. Berge scoret for Sheffield United i den første kampen, og scoret også på straffe i straffesparkkonkurransen.

I forkant av den første kampen var det tyver som brøt seg inn i hjemmet til Berge.

– Jeg møtte ingen. Det skjedde mens jeg var på vei hjem fra trening. Det er fortiden og nå er det godt over to uker siden. Slikt skjer og det går man videre fra, sier Berge om innbruddet.

Forest vant opprykkskvalifiseringen og rykket opp til Premier League.

LANDSLAGSSJEF: Ståle Solbakken i forbindelse med onsdagens pressekonferanse.

Torsdag er det Serbia som står på motsatt halvdel i Beograd. Berge spilte hele kampen da Norge tapte etter ekstraomganger i semifinalen i playoffen til EM høsten 2020.

– Vi vet hvor gode de, og kvalitetene de har. De har kvalifisert seg til VM, så de er et veldig godt lag. Vi fikk ikke resultatet vi ønsket i forrige kamp, men vi er et bedre lag nå, sier Berge.

– Jeg har sett frem til disse kampene over hele sesongen. Jeg har holdt meg klar de siste månedene for å spille dem. Jeg har gledet meg til dette, møte guttene igjen og representere Norge.