Fotball-leder ansatte sin egen styreleder i ny jobb: – Jeg kan se at noen kan tenke at det var litt spesielt

Da Kari Lindevik søkte og senere fikk jobben som daglig leder i Divisjonsforeningen, var hun på samme tid styreleder i interesseorganisasjonen. Nestleder Hugo Kjelseth var med på ansettelsen, og han arvet styrelederposten.

ANSATTE SIN EGEN «SJEF»: Hugo Kjelseth i Divisjonsforeningen gikk fra nestleder til leder i styret i interesseorganisasjonen i august.

Samtidig markedsførte Kjelseth i sosiale medier at hans eget rekrutteringsfirma bisto da Divisjonsforeningen – med nesten 100 medlemsklubber i Fotball-Norge – søkte etter ny daglig leder. Han avviser at hans egen bedrift var involvert i ansettelsesprosessen og sier han heller ikke har fått eller skal ta betalt.

Divisjonsforeningen ivaretar interessene til 2. og 3. divisjonsklubbene på herresiden i norsk fotball. I 2020 beskrev de seg selv som Norges største klubbinteresseorganisasjon med 99 medlemsklubber (98 i 2021), og siden Arne Knoph gikk av som daglig leder i mai i fjor, har Kari Lindevik vært arbeidende styreleder.

I juni i år søkte Divisjonsforeningen etter ny daglig leder i fulltidsstilling, og 10. august ble det gjort kjent at Lindevik hadde fått jobben.

Samme dato gikk hun av som styreleder. Da rykket nestleder Hugo Kjelseth opp som ny styreleder – ifølge han selv etter ønsket fra det øvrige styret. Det var samme Kjelseth og styremedlem Kristian Jæger som sto bak rekrutteringsprosessen med ny daglig leder.

FORENINGSLEDER: Kari Lindevik fra Fløy ble i august ny daglig leder av Divisjonsforeningen.

Nå er det flere medlemsklubber som reagerer. På spørsmål om Lindevik burde gått av som styreleder da hun også var jobbsøker og skulle vurderes av styrekollegene, svarer Kjelseth slik:

– I ettertid ser vi at det kanskje hadde vært enda mer ryddig. Vi tenkte rett og slett ikke over det, i og med at det ikke var hun som håndterte det, og at vi som tok oss av det, selvfølgelig opptrådte ryddig og profesjonelt med tanke på prosessen.

– Hvorfor ser du det nå og ikke da?

– Det var ingen av oss i styret som tenkte på det og ingen av dem vi snakket med, heller. Vi vurderte det rett og slett ikke, siden det var to andre i styret som skulle håndtere det. Praktisk sett hadde det ikke utgjort noen forskjell, men det hadde nok sett ryddigere ut utad.

Ville ikke bli styreleder

Kjelseth avviser at han hadde et ønske om å bli ny styreleder i Divisjonsforeningen, men takket ja da resten av styret ønsket ham.

– Ser du noe habilitetstrøbbel med at du er med og ansetter din egen styreleder?

– Ikke slik prosessen ble gjennomført. Men jeg kan se at noen kan tenke at det var litt spesielt, ja. Derfor valgte vi å være åpne om det hele veien, hvem som kjørte prosessen og hvordan vi skulle gjøre det, svarer Kjelseth.

– Hva er ditt forhold til Kari Lindevik? Kjenner dere hverandre godt?

– I den grad man har vært i et styre sammen siden 2014, må jeg si vi kjenner hverandre godt. Men ikke utover å være kolleger i styret.

– Betyr det at du trekker deg som styreleder på årsmøtet neste år?

– I utgangspunktet sitter jeg ut denne perioden. Hvis jeg skulle ha lyst til å fortsette, er det ikke sikkert det er nok. Min klubb Harstad må rykke opp (spiller i 4. divisjon) for at jeg skal fortsette som styreleder. Planen hele tiden er at jeg skal gå av i mars. Så får vi se hva som skjer. Hvis Harstad rykker opp og valgkomiteen ønsker å spørre meg om gjenvalg, må jeg vurdere det. Det har jeg ikke tenkt på nå, sier Hugo Kjelseth.

Daglig leder Daniel Holmeide Strand i 2. divisjonsklubben Skeid i Oslo sier han har «ganske liten tillit til det sittende styret» og hevder flere klubber har reagert på hvordan ens egen interesseorganisasjon har håndtert flere saker.

– I denne saken har Lindevik ved å søke den jobben der, men bli sittende som styreleder, satt sitt eget styret i en vanskelig posisjon. Blir hun vraket, kommer hun tilbake som styreleder og skal være en slags sjef for personen som fikk jobben hun ville ha. Hun burde trukket seg umiddelbart. De har hverken informert valgkomiteen eller medlemsmassen, sier Strand til VG og varsler oppvask på neste medlemsmøte.

– Men Lindevik har relevant erfaring som arbeidende styreleder?

– Måten Divisjonsforeningen har opptrådt på, spesielt under coronapandemien, har vært veldig lite som interesseorganisasjon. De har lyttet til Norges Fotballforbund i stedet for å ivareta medlemmene. Jeg mener å vite at det var mange gode, kvalifiserte kandidater som søkte, svarer Skeid-lederen.

– Siden prosessen ble kjørt som den ble kjørt, og jeg ble satt helt på sidelinjen, ser ikke jeg noe problem med at jeg fortsatte som arbeidende styreleder, mener Kari Lindevik selv.

– Synes du det er inhabilt at du ble ansatt av ditt eget styre?

– Nei. De har kjørt prosessen på vegne av styret og utført det profesjonelt. Jeg har ikke hatt noen formening om hvem de andre søkerne har vært, og da ser ikke jeg på det som noe problem, svarer Lindevik, som også var en del av Norges Fotballforbunds «Qatar-utvalg» denne våren.

– Utrolig klønete

Om kritikken fra Skeid-leder Daniel Holmeide Strand sier Lindevik at alle har rett til å komme med sine meninger.

– Gjennom året med pandemi har man gjort det beste man kan ut fra forutsetningene. PostNord-ligaen kom i gang i fjor, og at Norsk Tipping-ligaen ikke gjorde det, var det hverken NFF eller Divisjonsforeningens skyld. Vi jobbet tett med NFF, Norsk Toppfotball og Toppfotball Kvinner på en måte vi der og da synes var riktig, forklarer hun.

Espen Nystuen, daglig leder i 2. divisjonsklubben Kongsvinger, mener ledelsen i Divisjonsforeningen burde sett problemene i forkant:

– Gitt at ting har skjedd slik du sier, er det utrolig klønete håndtert. En styreleder bør forstå at hun ikke søker på en jobb, der hun har hyret personer fra sitt eget styre til å kjøre ansettelsesprosessen, og samtidig blir sittende. Hun har satt sitt eget styre i en håpløs situasjon. Nestleder, og resten av styret, må i så tilfelle forstå at de er inhabile i en ansettelseprosess, sier Kongsvinger-sjefen til VG.

VARSLER OPPVASK: Kongsvinger-sjef Espen Nystuen (til venstre) og Daniel Strand i Skeid ber om forklaring fra Divisjonsforeningen.

Han satt selv fire år som styremedlem i Norsk Toppfotball, interesseorganisasjonen til de 32 klubbene i Eliteserien og Obosligaen og har ni år som foballeder bak seg. Også han spår etterspill:

– Vi forventer at det kommer en grundig redegjørelse rundt dette på neste medlemsmøte. Og hvis det er slik du beskriver, er det nødt til å få konsekvenser. Vi har ikke tillit til at personer med en slik dømmekraft skal representere oss i noen sammenheng. Jeg håper heller ikke resten av Fotball-Norge ønsker å være bekjent av dette, sier Espen Nystuen.

Innrømmer sammenblanding

Nåværende styreleder Hugo Kjelseth svarer slik på spørsmål om hvorfor hans eget selskap Kjelseth Consulting har markedsført på Facebook at de var med på å finne en daglig leder i Divisjonsforeningen:

– Ja, da er det en liten sammenblanding. Det er jeg som person som er eneste ansatte der, så kanskje det ikke burde stått på den måten. Det er iallfall ikke Kjelseth Consulting som har gjort det. Det er på dugnad som styremedlem, understreker Kjelseth.

– Hvis du er den eneste ansatte, så er det kanskje du som styrer Facebook-siden også?

– Ja, det er det helt sikkert. Det er personen Hugo som har bidratt, jeg skulle kanskje presisert det, sier Hugo Kjelseth.