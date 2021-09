Brann-treneren har regnet ut hva som trengs for å overleve. Spesielt to ting gir ham håp.

Seieren over Lillestrøm var meget viktig for at Eirik Hornelands regnestykke skal være mulig.

– Hvilken fotball har Brann egentlig spilt før? er Eirik Hornelands retoriske svar når han får spørsmål om han har lagt om stilen.

44 minutter siden

LILLESTRØM-BRANN 2–3

Åråsen: – Når vi vinner borte mot et lag som jager medalje, så viser det at det bor noe i oss, sier Eirik Horneland.

Brann-treneren har vært nødt til å snakke om nachspiel og narkotika.

Alkohol og avhør.

Sex og sparking.

Alt annet enn det han egentlig har ønsket å jobbe med siden han tok over for Kåre Ingebrigtsen i sommer.

Men nå er haugalendingen endelig kommet virkelig i gang med jobben: Å berge Brann fra nedrykk.

46-åringen har to av to mulige seirer i cupen.

Etter seieren på Åråsen lørdag kveld, har han tapt to kamper og vunnet to kamper i serien.

– Det som gjelder fremover er å være kampeffektive, slik at vi plukker trepoengere. Jeg er pragmatisk med tanke på å få det til, slår Horneland fast.

Brann-trener Eirik Horneland jobber for tiden svært tett på feltet med assistenttrener Andrea Loberto (til v.).

Må ta halvparten av poengene

Før kampen mot Lillestrøm fortalte Horneland til BT at han har regnet seg frem til hva som trengs for at Brann skal ha en sjanse til å berge plassen i Eliteserien. På de siste 13 kampene, måtte laget ta halvparten av de poengene det er mulig å ta.

Det vil si 19–20 poeng.

– Det sier seg selv at vi må opp på et helt annet poengsnitt enn vi har vært på for å klare det, konstaterer Horneland.

Etter at Robert Taylor, Bård Finne og Aune Heggebø skaffet seieren på Åråsen, er tre av de poengene i banken. Dersom trenerens skjema følges, ender Brann på 29 eller 30 poeng. Som er litt mer enn Horneland tror at trengs for å klare kvalikplass i år.

Neste kamp er borte mot bunnrival Tromsø søndag 19. september. Horneland er klar på at Brann må få med seg noe derifra også.

Sivert Heltne Nilsen irriterte vettet av de fleste i Lillestrøm lørdag kveld. – Jeg gjør det som trengs, sier Nilsen.

– Ikke tilfeldig

Seieren mot LSK kom etter at Brann to ganger slo tilbake etter at de gule og svarte hadde utliknet.

Tidligere i sesongen har Brann heller kollapset når motgangen har meldt seg.

– Det er ikke tilfeldig. Vi er et mer modent lag nå. Fra mitt perspektiv er vi definitivt bedre nå enn for et par måneder siden, mener Horneland.

I sommer har Brann gjort en rekke kjøp og salg, sparkinger og termineringer. Alt i alt er det nesten et nytt lag.

Keeperen er skiftet ut, stopperparet er nytt, den ene backen er fersk, midtbanen er annerledes sammensatt, og i angrepet har to bergensere kommet inn som faste medlemmer i form av Aune Heggebø og Bård Finne.

Kampeffektive poengspillere

– Å ta ledelsen tre ganger er å vise karakter. Det viser at vi aldri gir opp, sier Robert Taylor.

Han svarer ivrig bekreftende på at han merker forskjell på Brann nå og for et par måneder siden.

– Starten av sesongen var katastrofal. Da var vi ofte med i kampene, men tapte. Nå har vi et mye bedre lag, sier finnen.

Her kommer vi inn på det som virkelig gir Horneland håp for høsten. Det faktum at Brann nå etter hans syn har et mer kampmodent lag med flere poengspillere. Vi lar treneren forklare selv.

– Det jeg mener er at vi nå har et lag vi bør klare å gå ut sesongen med bare å slippe inn ett mål pr. kamp i snitt. Vi har mer dødballstyrke og vi kan forsvare oss bedre.

– Vi har også en angrepstrio i Bård (Finne), Aune (Heggebø) og Robert (Taylor) som kan levere målpoeng. Det samme bør Petter Strand og Daniel Pedersen kunne gjøre. Så må vi også levere mål på dødball, sier Horneland.

Eirik Horneland mener han har sett forbedring i Brann-laget over tid.

Ikke engstelig på sidelinjen

Seieren mot Lillestrøm kom etter comeback og mye hard kjemping. Det krevdes oppførsel verdig en seniorspiller for å vinne kampen. Horneland forklarer hvordan han opplever at «nye Brann» takler dette annerledes enn før.

– Vi klarer å håndtere situasjoner med voldsomt trykk på oss, uten at jeg trenger å stå på sidelinjen og være engstelig. Jeg føler at vi har bra evne til å være først på ballen, bra evne til å ta ut der ballen kommer. Vi blir ikke stresset av det, og så greier vi bruke ballen godt, sier Horneland.

Etter kampen mot Lillestrøm tok Bård Finne på eget initiativ opp noe av det samme som treneren.

– Det er kjedelige ord å bruke, men vi viste en innstilling og moral som vi virkelig skal ta med oss, sier Finne.