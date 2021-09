Fire lag har unngått nedrykk i Branns situasjon: – Fremdeles like vanskelig

LILLESTRØM (VG) De må regissere sin egen «The Great Escape», men historien i Eliteserien har ferske eksempler på at Brann kan unngå nedrykk.

HOLDER FAST I HÅPET: Trener Eirik Horneland gir en seiersklem til Ruben Kristiansen etter 3–2-seieren mot Lillestrøm på Åråsen lørdag.

Etter 3–2-seieren over LSK lørdag er situasjonen prikk lik som for Strømsgodset i 2019: 13 poeng etter 18 kamper. Drammenserne med da nyansatte Henrik Pedersen som trener greide plassen i siste serierunde, og dessuten lå Brann faktisk dårligere til i uåret 2014 enn nå:

Da hadde Rikard Norlings lag ett poeng mindre etter 18 runder, men karret seg opp til kvalifiseringsplass (rykket ned likevel). Sarpsborg (2019), Tromsø (2017) og Aalesund (2016) er de øvrige eksemplene på lag som har klart seg etter å ha hatt den dårligste eller nest dårligste poengfangsten etter 18 runder etter 16-lagsserien ble innført fra 2009.

– Det er fremdeles like vanskelig, vurderer Brann-trener Eirik Horneland.

Men grepene som er gjort på overgangsmarkedet denne sommeren – etter at Brann trøblet voldsomt med kjøpene før sesongstart – trekkes frem av Horneland som et resultat av at lidenskapen, desperasjonen og offerviljen fremsto sterkere enn på lenge hos Brann. 1–1 ble til 2–1, og 2–2 ble til 3–2.

– Det er en helt annen modenhet i laget. En helt annen «passion». Vi har fått inn spillere som er opptatt av å forsvare målet sitt, mener Horneland.

Fra Haugesund har han hentet gamleeleven Fredrik Pallesen Knudsen og hans duellstyrke. Den hjemvendte bergenseren suppleres med den offensivt anlagte stopperen Japhet Sery Larsen, som i seriedebuten mot LSK startet angrepet på 2–1-målet. Bård Finnes dødballfot kan alene være et argument for å klare plassen. Pluss Sivert Heltne Nilsens tilstedeværelse – som på banen skal være den verste utgaven av seg selv overfor motstanderne.

– Det kan godt hende. Jeg tenker egentlig ikke så mye på det, jeg er totalt forskjellig på banen og utenfor banen. Det handler om å gjøre alt som skal til for å vinne. Noen ganger er det å dra ned tempoet og være kynisk, sier Branns midtbaneanker.

BERGENS GLADE GUTTER: Innbytter Ole Martin Kolskogen setter pris på matchvinner Aune Heggebø.

– En veldig moden spiller, som vet hva som skal til. Han spiller ut alle kortene. Det er deilig å se. Når du har ham på ditt eget lag, sier Horneland med et smil om spilleren som ertet på seg Espen Garnås (fikk gult kort) og deretter hele Åråsen-publikummet.

Lillestrøm-trener Geir Bakke tror Brann også spiller i Eliteserien i 2022 etter å ha blitt påført sitt tredje hjemmetap for sesongen.

– De har kvalitet nok i laget til det. De har ballspillere, de ser ut som et lag, har gode avstander, de har kontringsstyrke, er flinke i korridorspillet ute på kantene, de setter opp kombinasjoner og har motsatte bevegelser. Det er et bra fotballag som bare har røret det skikkelig til for seg selv, mener Bakke – som innrømmer at han satt med følelsen at Brann var farlige hver gang de angrep mot Lillestrøm.

For sikker plass i Eliteserien ved sesongslutt ligger snittet på snaut 34 poeng. Sånn sett bør Branns 13 poeng nå plusses på av ytterligere 20 på de 12 siste kampene. Men med såpass mange lag involvert i nedrykksstriden, tror Sivert Heltne Nilsen at det kan kreves færre denne sesongen.

– Det ser litt sånn ut. Flere lag har slitt litt ekstra. Men det blir de innbyrdes oppgjørene som avgjør det, sier Brann-spilleren.