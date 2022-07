Brann fortsetter å herje på bortebane: Knuste Bryne i ny målfest

Andreas Skovgaard måtte ut med skade da Brann slo Bryne søndag.

Kasper Skaanes og Ole Didrik Blomberg sto for hver sin svært lekre lobb da Brann knuste Bryne søndag ettermiddag.

Nå nettopp

BRYNE – BRANN 1–5:

Med den lokale spesialiteten «farse» i kiosken og Kaizers Orchestra over anlegget under oppvarming, lå det til rette for jærsk fest da Bryne fikk besøk av Brann søndag.