Horneland etter «rotete» storseier: – Noen flotte øyeblikk

Andreas Skovgaard måtte ut med skade da Brann slo Bryne søndag.

31. juli 2022 17:25 Sist oppdatert nå nettopp

BRYNE – BRANN 1–5:

Med den lokale spesialiteten «farse» i kiosken og Kaizers Orchestra over anlegget under oppvarming, lå det til rette for jærsk fest da Bryne fikk besøk av Brann søndag.