Espen Ruud (38) hindret Kristiansunds første seier

(Kristiansund-Odd 2–2) Den 38 år gamle Odd-backen Espen Ruud scoret sitt tredje mål for sesongen da han hindret at Kristiansund fikk sin første seier for året.

24. juli 2022 19:54 Sist oppdatert nå nettopp

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

Han dundret inn utligningsmålet 2–2 med venstrebeinet etter at nederlagsdømte KBK hadde ledet 2–0 ved pause. 38-åringen var tydelig irritert i et pauseintervju med Discovery, og han var et stort aktivum da Odd kom tilbake i 2. omgang.

– Det er tungt at det ikke blir tre poeng i dag, sier Kristiansunds Bendik Bye til Discovery.

– Det er litt typisk. Vi snakket om at vi ikke skulle være feige i 2. omgang, men Odd får et tidlig mål og får blod på tann. Vi blir litt reservert, sier trener Christian Michelsen til Discovery.

– Vi er skuffet over at vi ikke tar med oss seieren når vi får den starten, sier Kristiansund-sjefen. Det er 11 poeng opp til kvalikplass for KBK.

Espen Ruud setter inn en takling mot Sander Erik Kartum.

Andreas Hopmark headet Kristiansund i ledelsen 1–0 da han vant duellen med Odds Steffen Hagen og satte inn corneren fra Christoffer Aasbak.

Så ble det 2–0 da Bendik Bye ble spilt igjennom av Brynjólfur Willumsson, rundet keeper og satte ballen i mål forbi Steffen Hagen på målstreken.

Vertenes 2–0-ledelse ved pause var fullt fortjent. Odd hadde knapt en sjanse og skuffet stort.

Irritert Ruud

– De scorer på det vi snakker om på forhånd - dødballer og bakrom. Det er skuffende at vi ikke klarer å demme opp for det, fastslår Espen Ruud til Discovery i pausen.

– Vi har virkelig vært på ballen nå, men nå gjelder det å fortsette sånn i 2. omgang. Vi må ikke være fornøyd og slippe oss nedpå, sier Hopmark etter 1. omgang.

Sebastian Jarl (tv.) og Max Williamsen var ikke fornøyd med ett poeng mot Odd søndag.

Kapteinen Dan Petter Ulvestad har vært savnet hos Kristiansund. Søndag var han endelig tilbake etter skade og viste hvor mye han betydde som anfører for Kristiansund.

Christian Michelsens lag hadde bare ett poeng foran denne kampen, og måtte egentlig vinne om de skal ha håp om å redde plassen i ligaen. Onsdag er det utsatt kamp mot Sandefjord.

To bytter

Odd-trener Pål Arne «Paco» Johansen byttet ut både Ivan Mesik og Josef Baccay i pausen, og bare 25 sekunder var gått av 2. omgang da Filip Jørgensen reduserte til 2–1.

Så ble det 2–2 ved evigunge Espen Ruud, som dundret ballen i krysset etter at Jevtovic hadde kjempet med seg ballen langs dødlinjen og lagt tilbake.

Odd hadde et par kjempesjanser til å ta ledelsen da Steffen Hagen headet i tverrliggeren og Sean McDermott reddet glitrende et skudd fra Conrad Wallem.

– Jeg likte 2. omgangen bra. Vi måtte gjøre et par «offensive bytter» i pausen, sier Odd-trener Pål A. Johansen.

– Men vi kan ikke være bekjent av 1. omgang.

Odd tapte seriekampene i Kristiansund både i 2020 og 2021. I 2018 og 2019 ble det uavgjort.

Tobias Lauritsen spilte sin siste kamp i Odd-drakten før overgangen til Sparta Rotterdam.