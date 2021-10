Ekspert om Manchester United: – Ferieleir

Jamie Redknapp etterlyser et mer samlet Manchester United før lørdagens kamp mot Tottenham.

FÅR KRITIKK: Både spillerne og manager Ole Gunnar Solskjær har fått mye kritikk den siste tiden.

Ole Gunnar Solskjær er under sterkt press etter å ha tapt 0–5 hjemme mot Liverpool forrige helg. Manchester United har kun tatt ett poeng på de siste fire kampene i Premier League, og en rekke tøffe kamper venter før landslagspausen i november.

Jamie Redknapp spilte for Liverpool i elleve år og fikk også 17 kamper for det engelske landslaget. Siden han la opp i 2005, har han jobbet som fotballekspert i britiske medier, og i Sky Sports-podkasten Essential Football kom han med sterk kritikk av Manchester United-laget.

– Spillerne spiller for mye individuelt, og ikke sammen, og jeg tror mye av det skyldes manageren, sier Redknapp.

48-åringen mener det ikke ser ut til at spillerne tar seg til det de blir fortalt.

– Jeg har vært i en garderobe tidligere hvor ting ikke fungerer, og det er hva dette ser ut som for meg. Sagt på penest mulig vis, men det føles litt ut som en ferieleir. Jeg kan ikke se for meg at Solskjær er inne i garderoben og retter fingeren mot spillerne og forteller dem hva de skal gjøre, sier Redknapp.

Briten mener at alt virker «for snilt».

– Spillere slipper unna med ting, og det er oppskrift på fiasko i fotballen, mener han.

KRITISK: Jamie Redknapp.

Tidligere Manchester United-legende Wayne Rooney er også klar på at spillerne har et stort ansvar.

– Spillerne må se på seg. Det er for lett at manageren skal ta all støyten når spillerne blir betalt store summer for å gjøre jobben, og jeg synes ikke de gjør den godt nok, sier han ifølge Daily Mail.

– De er verdensklassespillere, landslagsspillere og en klubb som Manchester United trenger flere. Spillerne må føle at de har blitt såret når de taper kamper, sier Rooney.

Redknapp sier han har mye respekt for Solskjær, men legger til at han aldri helt har blitt solgt av «prosjekt Solskjær», og mener nordmannen ikke kan bli værende om det blir et nytt tap mot Tottenham og flere tap i noen av de påfølgende kampene.

– Det er vanskelig, fordi det er Ole Gunnar Solskjær. Han er høyt respektert person i klubben. Jeg sa det for to år siden, det kommer til å bli som å skyte Bambi. Men noen ganger må du se på hva som er til det beste for laget, mener Redknapp.

MANAGERE: Derby-manager Wayne Rooney (venstre) og Ole Gunnar Solskjær under en treningskamp i sommer.

Solskjær har flere ganger blitt mistenkt for å være for snill. En som kjenner ham godt, Kristiansund-trener Christian Michelsen, har tidligere sagt til VG at Solskjær har flere sider.

– Ole har alltid vært en sta jævel som har satt seg mål som han ønsker å nå. Man snakker om den smilende, snille Ole Gunnar – men dæven: Han er også en vinner som ikke er redd for å si ifra når det trengs. Samtidig blir han forbundet med de gode verdiene som nordmenn har. Og det er Ole Gunnar: Han er en av folket, sa Michelsen til VG tidlig i Solskjærs tid som manager i Manchester United.

Solskjær var tross stortapet mot Liverpool ikke tvil om at han er rett mann til å snu trenden for storlaget.

– Nei, jeg har kommet for langt og vi har kommet for langt som en gruppe. Vi er for nære til å gi opp nå, sa Solskjær til Sky Sports etter kampen.