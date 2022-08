Ekspertene raser mot Newcastle-draktene: – Beklager at jeg banner

(Wolverhampton – Newcastle 1–1) Det var ikke det sportslige Viaplay-studioet var opptatt av i kampen mellom Wolverhampton og Newcastle. Ekspertene rettet heller fokus mot Newcastles sportsvasking.

– Vi kan ikke la dette gå ukommentert. For meg lukter ikke dette spesielt godt når man stiller opp i «Saudi-Arabias landslagsdrakter» for å spille Premier League-fotball. innledet Viaplays Kasper Wikestad da Newcastles bortedrakter ble vist på TV-skjermen i pausesendingen.

I bortekampen mot Wolverhampton spilte Newcastle med sin tredjedrakt – en drakt som er prydet av Saudi-Arabias farger (grønn og hvit). Saudi-Arabias offentlige investeringsfond (PIF) kjøpte seg inn i fjor som majoritetseier av Newcastle. Det har skapt kontroverser verden over.

– Det er ikke fotballen jeg ville se. Denne fotballen kan iblant dra til helvete, sier Viaplay-ekspert Bojan Djordjic.

– Oppkjøpet Mohammad bin Salman og Saudi-Arabia nå gjør, er et direkte forsøk på å lede fokus bort fra grove menneskerettighetsbrudd, som bruk av dødsstraff, grove angrep på minoriteter og nærmest forbud mot ytringsfrihet i landet, sa generalsekretær i Amnesty Norge, John Peder Egenæs, da kjøpet ble bekreftet i fjor.

Djordjic fortsatte sin tirade mot Newcastles eiere.

– Beklager at jeg banner, men gi meg tilbake noen ting. Gi meg et hjerte, gi meg en drakt som er vanlig, med ditt klubbmerke. Jeg vet at pengene styrer dette, men ikke ta denne gløden og kjærligheten bort som supporterne skal kjenne til sitt eget lag.

– Magen vrenger seg. Men sånne saker skal jo belyses. Det er Premier League sin skyld at de har tillatt at sånt skjer. Makt og penger styrer over alt, fortsetter den tidligere Manchester United-spilleren.

Den tidligere engelske landslagsspilleren Gary Lineker spurte seg selv på Twitter:

«Lurer på hvor inspirasjonen for Newcastles nye bortedrakter kommer fra?»

Kampen så ut til å ende med en Wolverhampton-seier. Hjemmelaget tok ledelsen i mot Newcastle etter et langskudd utenfor 16-meteren av Ruben Neves før pause, men i det siste ordinære spilleminuttet leverte Allan Saint-Maximin en strålende volley - det også utenfor 16-meteren. Franskmannen sørget dermed for at Newcastle fremdeles har til gode å tape i Premier League denne sesongen.

