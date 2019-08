«Dette er bra for norsk fotball. For Brann er det forferdelig.»

«Hele Norges Rosenborg» var et gangbart begrep for et par tiår siden. Da samlet vi oss i TV-stuer fra Fåberg til Florø, fra Brekkestø til Båtsfjord. Nils Arne Eggens brilleinnfatning stakk så vidt opp fra soveposejakken på Lerkendal da all verdens stjerner kom til Norge for å fryse og for å få med seg bortepoeng fra en fryktet bane.

Vi som likte fotball vekslet mellom å godte oss over trønderne som tapte eller å la oss imponere over nordmennene som vant. En slags vinn-vinn-situasjon i miniatyr, der altså.