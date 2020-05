Kan bli aktuelt å koronateste fotballspillere i Norge

Kulturminister Abid Raja smilte bredt. Så sa han ordene Fotball-Norge har ventet på i en lang stund.

– Organisert trening i elitefotball, med kontakt, kan begynne fra og med nå!

Samtidig kunne han informere om at det ble åpnet for seriespill i norsk toppfotball fra 16. juni.

– Det er en kjønnsnøytral tillatelse fra oss, så lenge reglene og retningslinjene fra Norges Fotballforbund følges.

Strenge retningslinjer

Mandag la NFF ut et foreløpig rammeverk for hvordan fotballtreninger og kamper vil kunne gjennomføres om regjeringen åpnet for det. Den er populært kalt «protokollen», og er godkjent av helsemyndighetene.

I «protokollen» ligger det blant annet at spillerne skal leve mer eller mindre som i karantene, og at spillere, trenere og støtteapparat hver morgen og kveld skal rapportere til en medisinsk ansvarlig i klubben om sin egen helsetilstand.

Det er disse reglene som nå er en direkte årsak til at fotballen nå ruller igjen, først på trening og så i kamp.

Svein Ove Ekornesvåg / NTB scanpix

– Nå må vi bruke mye tid på å operasjonalisere disse, sier elitedirektør i NFF Lise Klaveness.

– Hvordan har klubbene reagert på reglene som foreligger i dag? Er de mulig å gjennomføre?

– Den gjengse melodien har vært at vi ellers ikke får spilt fotball. Toppligaene på både kvinne og herresiden har tenkt at dette skal vi få til. Så er det ulikt hva som skal til. Noen trenger kanskje bistand og litt tid.

Fakta: Dette er de nye retningslinjene * Kontakt i organisert trening i toppfotball kan begynne nå. I en periode har fotballspillerne trent under de generelle smittevernreglene. * Det blir altså seriespill fra 16. juni. * For breddeidretten gjelder følgende om trening: Inntil 20 personer kan trene sammen med 1 meters avstand. * Barne- og ungdomsidretten kan starte opp igjen. En egen veileder for dette kommer på mandag. – Det blir ikke likt for alle idretter, sa Raja. Idrettshallene åpner igjen, men det blir ikke mulig å bruke garderobene. * Treningssentre åpner fra 15. juni. * Det blir igjen tillatt med organisering svømming og skolesvømming fra 1. juni. Fra 15. juni er det planlagt en generell åpning av svømmehallene. * Fra 5. juni blir det åpning for arrangementer for opp mot 200 personer.

Kan bli aktuelt med testing

I dagens regelverk ligger det at spillere, trenere og støtteapparat skal «screenes» før hver trening og kamp.

Det vil si at de medisinske ansvarlige i klubbene vil spørre en rekke spørsmål og gjennomføre undersøkelse av temperatur, munn og svelg, lymfekjertler og lunger.

Men en virustest er ikke pålagt.

Da regelverket ble utformet var det en forutsetning fra NFFs side at helsevesenet ikke skulle bli ekstra belastet ved en eventuell åpning. Men muligheten for å teste også symptomfrie personer i Norge, er siden blitt større.

– Vi har snakket med Folkehelseinstituttet om at det i løpet av allerede kort tid kan bli aktuelt, sier Klaveness om muligheten for at spillerne vil koronatestes.

– Det er en sånn ting som vi må ta stilling til ganske raskt. Der vil vi bare følge råd fra helsemyndighetene. Hvis de mener at det vil være anbefalt, så innfører vi det. Det vil kanskje ta risikoen ved oppstart enda lenger ned.

Ole Berg-Rusten / NTB Scanpix

Eliteserien kommer først

Det var en spent og lettet Pål Bjerketvedt, generalsekretær i NFF, som mottok nyheten om at toppfotballen endelig kan sparkes i gang i midten av juni.

Selv om regjeringen ga klarsignal for oppstart av all toppfotball (Eliteserien, Obos-ligaen og Toppserien), vil Eliteserien starte først.

Obos-ligaen og Toppserien vil starte opp i det Bjerketvedt omtaler som «fase to».

– Det vil skje i etapper slik vi har planlagt det. Eliteserien er den som først starter opp. De erfaringene vi gjør oss der, vil vi dra med oss over i «fase to». Det er også slik at den dialogen vi har hatt med Obos og Toppserien tilsier at de trenger mer tid enn å starte opp allerede 16. juni.

– Når er det tenkt at Obos og Toppserien vil kunne starte?

– Vi har ikke tenkt noen eksakt dato. Men vi snakker om få uker etter oppstart i Eliteserien.

Berit Roald, NTB scanpix

Ikke sikkert med start 16. juni

At det blir Eliteseriestart 16. juni, er heller ikke endelig bestemt.

– Om det blir nøyaktig 16. juni, må vi se på. Det må vi ha en dialog på med klubbene og interesseorganisasjonene.

Fotballsesongen skulle egentlig ha startet den første uken i april, og den kommende helgen skulle 7. serierunde vært spilt. Bjerketvedt har tidligere åpnet for at fotballsesongen kan gå inn i kalenderåret 2021. Det er han nå sikker på at de slipper med oppstart i midten av juni.

– Det er ingenting som tyder på at det er nødvendig. Da bør det være god nok tid til å klare å gjennomføre nær sagt alle konkurranser inneværende år.