Ranheim med ett skudd på mål da de tapte mot Brann

Ranheim - Brann 0 - 3:

EXTRA ARENA: Hjemmelaget hadde før kveldens oppgjør en god steam mot Brann. I vår ble det 0-1-seier i Bergen, og i slutten av juni avanserte Ranheim i cupen etter 4-0 på hjemmebane.

Men søndag kveld ble det en tidlig kalddusj for hjemmelaget i solsteiken i fjæra. De klarte ikke å stenge av for Daouda Bamba mens han avanserte innover i 16-meteren, og skuddet gikk knallhardt i nettmaskene bak Even Barli. Og rett før pause, økte Vito Wormgoor til tomålsledelse på straffe.

Og på overtid i andreomgang, satte Gilbert Koomson spikeren i kista med kampens tredje og siste mål.

Tidlig mål imot

Det startet fartsfylt i fjæra med høy intensitet og mange dueller. Og før minuttet var spilt, testet Veton Berisha skuddfoten. Bortelagets venstreving hadde ikke stilt inn siktet, og skuddet endte til venstre for mål.

Og bare minutter senere prøvde Magnus Blakstad seg på en liknende variant. Men også dét skuddet gikk til side for mål.

Etter en intensiv startfase, begynte begge lag å holde mer i ballen. Men begge lå strukturert og kompakt defensivt og sleit med å komme til sjanser.

Så fikk gjestene et mål litt ut av intet. Brann flyttet ballen framover til Daouda Bamba på hjørnet av 16-meteren. I stedet for å gå i kropp på ham, rygget Ranheim-forsvaret. Til slutt fant spissen en åpning og knallet til – høyt og rett i nettmaskene bak Even Barli. Før halvspilt førsteomgang var altså gjestene i ledelsen for første gang mot Ranheim så langt denne sesongen.

Håvard Jensen

Straffe

Etter målet kom det heller ikke noe skikkelig motangrep fra Ranheim. De sleit med å etablere seg på siste tredjedel og hadde ingen skikkelige målsjanser i førsteomgangen.

Derimot var gjestene farligst. Både Kristoffer Barmen og Bismar Acosta kom til gode sjanser, men begge satte den utenfor mål.

Og i tillegg til å ligge under og ikke komme til målsjanser, måtte vertene også gjøre et tidlig bytte. Torbjørn Heggem spydde flere ganger ute på matta, og to ganger ble kampen stoppet på grunn av dette. Etter den andre stoppen i spillet, ble han byttet av til fordel for Daniel Kvande.

Rett før pause fikk også bortelaget straffe. Ivar Furu felte Veton Berisha nært eget mål, og Vito Wormgoor trippet opp til straffemerket. Even Barli gikk i riktig retning, men skuddet ble for hardt og høyt.

Til pause hadde gjestene vært det beste laget.

Færre sjanser

Starten av andreomgang var preget av to lag som ikke klarte å komme til sjanser. Vertene var litt oftere enn i førsteomgangen framme på siste tredjedel, men klarte ikke å omgjøre det til noen farligheter.

Men med 60 minutter unnagjort av kampen, fikk Brann frispark høyt inne på Ranheims halvdel. Petter Strand la den bak forsvaret, og en Ranheim-spiller endte med å sende den like utenfor eget mål.

Og så gikk de rett på kontring. Ola Solbakken slo ballen inn foran mål, og Michael Karlsen headet den tilbake mot eget mål. Mads Reginiussen la ballen til rette for Magnus Blakstad som kom i fart, men skuddet ble for svakt og endte til side for mål.

Etter 65 minutter ropte Bamba på enda en straffe. I løpsduell med Ivar Furu falt han over ende, men dommer Sigurd Smehus Kringstad vinket en tydelig frustrert Brann-spiss opp fra kunstgresset.

Spikeren i kista

Mot slutten av kampen begynte Ranheim å holde mer på ballen offensivt. Men fortsatt sleit de med å komme seg forbi gjestenes forsvar. De få gangene de faktisk kom seg bak, klarte de ikke å skape særlig til sjanser. Piffen gikk litt ut av begge lag, og de bydde ikke på særlig til underholdning.

Mot slutten måtte likevel Håkon Opdal i aksjon for første gang. Ivar Sollie Rønning kom til en avslutning, men Opdal fikk slått ut til hjørnespark.

Helt på overtid kom Gilbert Koomson seg gjennom Ranheim-forsvaret, og han la ballen komfortabelt bak Ranheims sisteskanse. Dermed ble det ingen pangstart på høstsesongen for hjemmelaget.

Hjemmetapet betyr at Ranheim ikke har vunnet i serien på seks kamper. Forrige seier kom mot Strømsgodset 26. mai. Etter 16 seriekamper står Ranheim med 15 poeng og ligger fortsatt på kvalikplass.