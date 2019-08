Drømmestarten fortsetter for Kåre Ingebrigtsen

Kåre Ingebrigtsen fortsetter å imponere i sin nye jobb som trener for toppserielaget Oostende i Belgia. I første serierunde ble det storskalp mot Anderlecht.

Lørdag var Cerle Brugge motstander på hjemmebane. Kampen startet på dårligst mulig vis da gjestene tok ledelsen etter bare sju minutter. Men før pause hadde kampen snudd: et selvmål av bortelagets Idriss Saadi (for øvrig samme mann som ga gjestene ledelsen) og mål av Sindri Guri gjorde at det sto 2–1 ved halvspilt kamp.

Et nytt mål av Guri like før slutt avgjorde kampen. Kåre Ingebrigtsen har dermed en perfekt start i belgisk fotball med seks poeng på to kamper.

Oostende er på tredjeplass med dårligere målforskjell enn Club Brugge og Standard Liege.

Oostende møter Club Brugge i neste serierunde.