Etter det BT kjenner til kan Grimstad bli neste stoppested for Alexander Dang. 29-åringen røpet til BT i forrige uke at han ønsker å forlate Nest-Sotra for å bli fotballspiller på heltid.

Jerv befinner seg på 12. plass i 1. divisjon, to plasser under Nest-Sotra, men skal kunne innfri det ønsket.