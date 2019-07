Kåre Ingebrigtsen fikk en drømmestart som Oostende-trener da laget hans slo Anderlecht 2–1 på bortebane i serieåpningen.

Pål André Helland ble hentet til Rosenborg året før Ingebrigtsen tok over som hovedtrener. Men det var under Ingebrigtsen at Helland fikk sitt store gjennombrudd i den hvite drakten. Fire år tilbrakte de sammen i Rosenborg. På disse fire årene ble det tre seriemesterskap og to NM-gull.