AKER STADION: Molde tok imot et Sarpsborg-lag som befant seg på nedrykksplass foran kampen. Geir Bakkes menn er dog kjent for å skape trøbbel for MFK, og sånn ble det også søndag.

Molde kjørte kampen den første timen, så raknet det. Gjestene utlignet med 20 minutter igjen på klokka, og igjen så det ut til å gå mot poengtap mot de signalgule. Da dukket innbytter Fredrik Sjølstad opp og reddet seieren.