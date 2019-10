Fem snakkiser etter jubelkvelden på Alfheim: «Azemi hører hjemme i TIL i 2020»

1) Lånespilleren er en suksess – magiske minutter av Azemi

Mange spillere har kommet og gått i korridorene på Alfheim de siste årene. Litt for mange har dratt som enten blitt raskt glemt eller i verste fall rene fiaskoer.

Fitim Azemi havner i en helt annen kategori. Innlånt fra Vålerenga fra 1. august og ut sesongend hadde østlendingen ikke scoret et mål på toppnivå siden 2016. To måneder senere er det egentlig ganske utrolig å tenke på.

Før oppgjøret mot Kristiansund hadde Azemi tre nettkjenninger på syv kamper- inkludert i debuten sin. De to nettkjenningene etter fire og 25 minutter ga TIL den beste starten TIL kunne drømme om etter skrekkopplevelsen i Bodø forrige helg. Hverken nordavinden eller en helvetets regnbyge sendt direkte fra Barentshavet stoppet den målbevisste midtspissen fra å gjøre det han er hentet til Tromsø for.

Så var det uheldig og bittert for både TIL og Azemi at TILs nye spissprofil ble skadet i det han headet inn 2–0-målet. Skaden var ikke mer alvorlig enn at han ikke måtte på sykehus, men nok til at han måtte gå av.

Uansett har Azemi bevist nok. Han hører hjemme i TILs også i 2020.

2) Ble vraket – kom inn som spiss

Morten Gamst Pedersen har spilt mye forskjellig i en lang karriere. Kant, offensiv midtbane, sentral midtbane og defensivt midtbane.

Spiss har han også vært innom, men det har vært ganske så sjeldent. Mot KBK kom han inn for skadede Fitim Azemi etter 28 minutter – som spiss sammen med Runar Espejord.

Totalt sett kan ingen si annet enn at det fungerte overraskende bra. Han hadde målgivende til Lasse Nilsens 3–0-mål, Anders Jenssens 4–0, gikk på løp i bakrom, og forsøkte å kombinere med lagkameratene.

Jeg tror ikke vi får se Gamst på nytt i en slik rolle, men etter å ha blitt vraket ble opplevelsen positiv både for han og de som fulgte laget fra tribuneplass.

3) Lettelse og glede

Det er ikke lett å bli klok på TIL i 2019. Forrige helg tapte «Gutan» 0–4 mot Bodø/Glimt i slaget om Nord-Norge. Den gangen så de ut som et 3.-divisjonslag, og knapt nok det. Årsverste.

Denne søndagen spilte TIL festfotball fra start, og presterte årsbeste mot et Kristiansund som er kjent for å stenge ned motstanderne.

Måten TIL spilte ut bortelaget på var forbilledlig. Legg også merke til når målene kom. Å score etter fire minutter er med på å knekke moralen til det andre laget. Like viktig var Anders Jenssens 4–0-mål tre minutter etter pause.

Det skiller henholdsvis to og tre poeng ned til kvalik og nedrykk. Viktigheten av denne seieren, og ikke minst måten den skjedde på, vil uansett spille en stor rolle de neste ukene.

Lettelsen og gleden blant både de på banen og tribunen var godt synlig.

4) Tilskuertallet

2.717 var registrert inn på Alfheim denne kalde høstkvelden. Det reelle tallet er langt lavere, og speiler hvordan den jevne tromsøværing ser på en tur på Alfheim for tiden. De som kom angrer ikke, og flere slike kvelder vil sørge for at tvilerne tar turen. For da spillerne ble trampeklappet gjennom overtiden hørtes det ut som mange flere.

Tallet søndag er ganske likt det snittet TIL hadde i 1.-divisjon 2014. Med andre ord langt fra godkjent.

5) Tre måneder siden sist hjemmeseier

Ikke siden Sarpsborg ble slått 2–0 den 5. juli har TIL vunnet på Alfheim. Det er fryktelig lenge siden.

5–0 er heller ikke hverdagskost. Det har ikke skjedd siden 17. september 2017 – også det mot Sarpsborg.