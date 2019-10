LSK Kvinner kunne strekke hendene i været etter at de sikret sitt sjette strake seriegull i Toppserien etter 2–2 borte mot Kolbotn søndag.

LSK trengte ett poeng for å sikre gullet, men det så lenge ut til at gullfesten ble utsatt. Hjemmelaget ledet 2-1, men tre minutter før slutt dukket Emilie Marie Aanes Woldvik opp og satte inn 2-2-scoringen som sikret ett poeng og seriegull. Gossen-jenta Emilie Nautnes spilte 90 minutter for seriemesterne mot Kolbotn.