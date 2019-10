Opprykksdrama i 2.-divisjon: Stjørdals-Blink tilbake på tabelltopp

Det ble klart etter lørdagens serierunde i 2.-divisjon avdeling 1. Stjørdals-Blink slo Egersunds 3–2 på bortebane etter et dramatisk oppgjør. Ettersom Fredrikstad slo Kvik Halden, er stjørdalingene tilbake på tabelltopp.

– Dette var vanvittig deilig. Umiddelbart etter kampen er vi alle kjempeglade, men akkurat nå er jeg litt tom og utladet, sier Stjørdals-Blink-trener Roar Vikvang til Adresseavisen.

Tar ingenting for gitt

Den direkte opprykksplassen så ut til å glippe forrige helg. Fredrikstad kom til Stjørdal og vant 3–2, og Kvik Halden tok over ledelsen i avdelingen. Men etter lørdagens resultater er det tilbake til utgangspunktet igjen.

Én serierunde før slutt leder Stjørdals-Blink med sine 57 poeng. Kvik Halden innehar andreplassen med 55 poeng, mens Fredrikstad står med 52 poeng.

Rødtrøyene fra Stjørdal møter allerede nedrykksklare Sola hjemme på Nye Blinkbanen. Ett poeng holder, ettersom målforskjellen er mye bedre enn Kvik Halden, som på sin side møter Nardo på hjemmebane.

Men Roar Vikvang og hans spillere tar ikke av ennå, og forbereder på ingen måte opprykksfest neste helg.

– Nå skal vi nyte seieren i kveld og ta fri søndag og mandag. Så starter oppkjøringen til Sola-kampen på tirsdag. De som tror vi allerede har rykket opp tar feil. Vi kan ikke spasere oss til seier i denne divisjonen, og vi er nødt til å være skjerpet. Men det er ingen tvil om at vi har et godt utgangspunkt, sier Vikvang.

Stjørdals-Blink Fotball

– Steintøff batalje

Laget fikk en tøff start i bortekampen mot Egersunds lørdag ettermiddag. Allerede etter sju minutter gikk hjemmelaget opp i ledelsen 1–0 ved Hermann Kleppa, og i løpet av det første kvarteret produserte de fire store målsjanser.

Lars Ramstad utlignet til 1–1 på bortelagets første målsjanse rundt midtveis i omgangen, og like før pause fikk Egersunds-spilleren Chris Thodal Sleveland rødt kort etter en tøff takling på Sivert Solli. Lagene gikk til pause på stillingen 1–1.

Mats Størseth Lillebo sørget for to Blink-scoringer i løpet av det første kvarteret av 2.-omgang. Morten Bjørlo reduserte til 2–3 i det 62. spilleminutt. Egersunds kastet alt fremover i sluttminuttene, men Blink red stormen av og kunne juble for tre viktige poeng.

– Det ble en steintøff batalje på en klissvåt gressbane. Men spillerne viser karakter og fortjener dette. De har vært profesjonelle i hele år, sier Stjørdals-Blink-trener Roar Vikvang.

Richard Sagen

Alle resultatene

Kvik Halden ligger an til å spille kvalifisering om opprykk til 1.-divisjon. De har tre poeng mer enn Fredrikstad, og har seks plussmål bedre målforskjell.

Byåsen, Sola og Vidar er allerede klar for nedrykk til 3.-divisjon.

Lørdagens resultater: