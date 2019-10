Fløya 2 – TUIL 2 2–1 (1–0)

De siste ukene har situasjonen omkring Fløya 2 vært diffus. Klubbledelsen har stått overfor et luksusproblem, der tre lag ligger an til opprykk og kostnadene som hører med er blitt vurdert. I tilfellet hvor økonomien ikke strekker til, ville det ha gått på bekostning av Fløya 2, som hadde vært nødt til å si fra seg et opprykk.