Håndballgutta tapte i Bodø – har ikke slått Spania på 22 år

Norge hadde et godt håp om å slå Spania i en håndballkamp for menn for første gang på 22 år, men det ble med et hederlig 30-31-tap i Bodø lørdag.

Dermed har Norge ikke slått Spania på 16 kamper. Den forrige norske seieren kom i 1997. Med tapet endte Norge på annenplassen i EHFs Euro Cup.

Landslagsveteran Bjarte Myrhol ble norsk toppscorer med sine ti fulltreffere i kampen.

– Bjarte er evig ung. Det er egentlig bare positivt å si om ham. Jeg vil i hvert fall ha ham med så lenge han er aktuell for spill, sa landslagssjef Christian Berge til TV 2 om håndballveteranen som debuterte på landslaget i 2002.

– Vi hadde lyst til å vinne. Ikke noe tvil om, men det er vanskelig å spille mot spanjolene. De er både smarte og sleipe, men nå skal det bli godt med ferie, sa 37 år gamle Myrhol.

Fakta: Norge – Spania 30–31 EHFs Euro Cup, landslagsturnering håndball menn lørdag 6. og siste runde: Norge – Spania 30–31 (15–15) 2163 tilskuere i Bodø Spektrum Norge: Torbjørn Bergerud, Espen Christensen – Kevin Gulliksen, Sander Sagosen 5, Bjarte Myrhol 10, Magnus Fredriksen, Petter Øverby 2, Simen Holand Pettersen 1, Kent Robin Tønnesen 5, Magnus Jøndal 5, William Aar, Kristian Bjørnsen 1, Magnus Gullerud, Christian O'Sullivan 1, Harald Reinkind, Alexander Blonz. Toppscorer Spania: Jorge Maqueda 7. Dommere: Ruud og Paul Geraets, Nederland. Utvisninger: Norge 2 x 2 min., Spania 1 x 2 min.

EM test

Christian Berge og hans norske mannskap brukte kampen mot Spania for å teste ut en del forsvarsvarianter med tanke på kommende EM på hjemmebane i januar neste år.

De kom under med to mål tidlig, men etter 20 minutter var Norge i føringen med to mål.

Deretter slapp Norge seg litt nedpå, slik at de regjerende europamesterne fikk utlignet til 15-15 etter den første halvtimen.

Etter pausen fulgte lagene hverandre fram til 19-19 før spanjolene stakk ifra med to. Nordmennene klarte aldri å komme à jour.

Gikk trøtt

– Vi har det og så begynner vi å bomme en del. Vi går oss dessuten trøtte i forsvar. De begynner med et lurespill og det behersket vi ikke. Vi skulle kanskje hatt litt flere strenger å spille på, sa Berge.

– Jeg synes vi er blitt bedre. Vi er blitt vanskeligere å analysere enn tidligere og blitt flinkere til å ta egne valg, sa landslagssjefen.

Før man tar skikkelig ferie blir det trekning av EM i Wien 28. juni.