Aftenbladet vet at det er hyppig kontakt med mellom klubbene, og uten at han vil røpe navn, er Stabæks avtroppende sportssjef, Inge André Olsen, klar på at han signerer nye, unge spillere for Bærum-klubben i løpet av dagen.

Kostadinov kan bli solgt med klausul om at han blir leid tilbake til Sandnes Ulf i første halvdel av sesongen, for mye tyder på at Stabæk i løpet av sommerpausen mister unge midtbanespillere som Hugo Vetlesen og Emil Bohinen.